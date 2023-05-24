國1砂石車追撞2車翻覆　土石灑滿地！一路堵到桃園市區

記者沈繼昌／桃園報導

一輛砂石車今（24）日上午近8時許在國一北上50K處，亦即桃園北上路段疑似追撞前方2輛轎車後翻覆，滿載土石散落在國道上，意外現場占用2車道，因正處上班尖峰造成後方紫爆逾5公里，連帶影響國2機場聯絡道交通，國道一隊警方緊急通知公路總局中壢工務段協助清理土石，截至上午11時16分為止已完成清理，目前仍在消化車陣中。

▲一輛砂石車今天上午近8時許在國一北上50K處追撞前方2輛轎車後翻覆，造成大量土石翻落國道上，占用2車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，62歲的林姓男子駕駛砂石車，今天上午7時50分行經國一北上50K處時，不慎追撞前方2輛轎車，砂石車車斗部分砂石傾倒，大量土石散落車道上並占用2個車道，國一警方據報趕往處理，並通知公路總局中壢工務段協助清理。

國道警方指出，根據初步調查，林姓男子疑似未保持安全距離，導致追推撞前方2輛轎車，其中黑色休旅車受損嚴重，駕駛受傷已送往林口長庚醫院救治中，經檢查並無大礙。因意外發生時間在上班尖峰時段，造成北上後方回堵逾5公里，國2機場聯絡道也嚴重打結，並波及桃園市區平面道路。

這起車禍肇事原因仍須調查釐清，意外現場已於上午11時16分完成清理，目前正消化車流中。