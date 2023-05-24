停車場男女群聚吸毒！車廂當桌磨K埋頭狂吸　台中警回應了

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台中大里區一處露天停車場，23日凌晨竟有人公然囂張吸毒！有住在附近的民眾全程目擊，並將誇張行徑錄影下來，約有5名男子就聚集在車輛後方，拿出疑似K他命的白色粉末低頭猛吸，甚至捲成K菸吞雲吐霧，還有1名女子幫忙把風；而台中市議員江和樹指出，警方獲報到場卻沒有盤查就離開，質疑執法態度消極。

▲台中一處停車場淪吸毒天堂，數名男女躲在車後公然拉K。（圖／台中市議員江和樹提供，下同）



根據民眾拍下的畫面可見，數名男子聚在車輛後方，將K盤放在後車廂上，1名男子拿著吸管低頭猛吸，身旁的男女則注意著四周動靜，甚至熟練地將粉末捲進香菸，當場就大吸了好幾口，絲毫不怕異味擴散被發現，看見有人經過，一夥人就將K盤藏到車下、壓低身體躲藏。

▲現場遺留吸管等吸毒工具。



台中市議員江和樹指出，事件發生時間為昨（23）日凌晨1點多，白天查看現場，地上還留有吸管等吸食用品。目擊民眾表示，當天有報警，但警方到場後看了一眼，卻完全沒有盤查就走了，不禁質疑是否查緝不夠積極。

對此，台中市國光派出所表示，經與報案人聯繫，報案人表示警方到場時相關人等已躲藏到停車場裡面，故警方於停車場外未發現。分局已組成專案小組，調閱周遭監視器確認報案情形及相關人資料，目前已掌握相關人涉案資料，後續將儘速查緝到案。

國光所副所長洪冠威指出，處理員警查處時未仔細搜尋查找，未發現報案人所報違法情事後，應主動再次與報案人聯繫取得相關影像證據資料及行為人位置資訊，以利追查究辦。分局將就此違失依規定究責，並就刑案偵查技巧強化教育訓練。