快訊／找管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

▲侯友宜見管中閔。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／新北報導

國民黨17日徵召新北市長侯友宜擔任2024總統參選人，隨後即有人點名台大前校長管中閔有可能是侯的副手人選。就在一片猜測聲中，侯友宜今（23）日傍晚就在臉書上PO出他與管中閔的合照，並寫出「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁！」同時表示，「在國家與人民面前，衝突與對立，只會讓台灣向下沉淪，正向跟團結，才是我們必須選擇的價值，讓中華民國更好、台灣這片土地更好，需要每個人的力量，我們一起加油！」。

侯友宜指出，前幾天，他拜訪了今年初剛從台大卸任的管中閔校長，針對近來國內外的經濟情勢，向身為國內計量經濟學權威的管請益專業意見，同時，他們也對於當前青年面臨的就業、居住、高教等問題，交換了許多看法，兩小時的暢聊，充滿相談甚歡的喜悅，但也隱含對下一代生活環境的擔憂。

侯友宜表示，面對疫後經濟新局，國際原物料上漲、通貨膨脹、物價飆漲，都是已然出現的危機，在在衝擊市井小民的庶民經濟，但是，台灣做好準備了嗎？對於台灣下一代而言，少子化衝擊衍生的高等教育亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊，但是，政府是否有感受到？

侯友宜提到，上述議題，大抵不脫教育、經濟兩大面向，正是管戮力奉獻台灣的專業領域，交談的過程中，管也不吝向他分享來自學術界、政界、教育界的寶貴經驗，令他獲益良多。「我們都堅信，教育跟經濟，攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣重要的脊梁！」。

侯友宜也說，大家或許也知道，管中閔就任台大校長前，曾遭遇種種政治力量的干擾，從管送他的新書「大學的脊梁」，得以一窺箇中辛酸，而這本書所傳遞的信念，與他一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」