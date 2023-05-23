「賴清德空戰沒特別強」　學者建議侯友宜4打法：補傳統藍營弱點

▲侯友宜登網路節目《董事長開講》直播。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市長侯友宜5月17日獲國民黨徵召為2024總統參選人後，20日合體同黨前台南市議員謝龍介、台北市議員徐巧芯上現身網路節目《董事長開講》，場面十分熱絡。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳23日就在臉書分析，侯友宜強化網路空戰打法，確實是可操作的方式，特別是針對主要對手、民進黨參選人賴清德網路力沒有特別厲害的時候。

鈕則勳指出，侯友宜參加《美麗島電子報》董事長吳子嘉的節目和謝龍介、徐巧芯一起直接面對民眾，是一個網路空戰頗為適合的操作平台與方式，藉網路流量大戶「強強聯手」，確實是可操作的方式，特別是主要對手賴清德網路戰力沒有特別厲害的時候。

鈕則勳也分析侯友宜可能的四種打法，第一，藉由和民眾直接面對面對談，能夠突顯出侯友宜善於搏感情與親和力強的特質；藉由網路流量高的節目，例如先前在董事長開講與吳子嘉、謝龍介與徐巧芯等網路流量大戶同台，較能夠形成強強聯手、相互拉抬的格局；第三，網路空戰與年輕選票一向是國民黨的弱點，侯友宜藉由網路直播節目，一方面是想強化空戰來彌補傳統國民黨的弱點，同時也有望藉直播與年輕選民接觸，訴求他們的支持。

第四，鈕則勳提到，特別是在主要競爭對手賴清德的網路空戰能力也不強的時候，侯友宜只要能夠強化網路空戰力，除了對陣賴清德的時候就有更大勝算外，在網路操作上也能夠更有機會拉近與民眾黨參選人柯文哲的距離。他強調，空戰對侯友宜來說可謂是重中之重，特別是侯友宜很善於與基層民眾搏感情、能強化組織陸戰的當下，若能同步強化空戰力，才能有勝選機會！