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淡江大傳40週年邀侯友宜演講！　談永續經營政策

▲▼淡江大傳40週年，論壇邀請侯友宜 。（圖／淡江大傳提供）

▲淡江大傳40週年，論壇邀請侯友宜 。（圖／淡江大傳提供）

記者崔至雲／新北報導

淡江大傳系26日下午2時在守謙國際會議中心有蓮廳，舉辦「跨域與永續: 人才培育論壇」。論壇分為「SDGs與永續」及「跨領域創新」，其中更邀請國民黨總統參選人、新北市長侯友宜談永續經營政策。

淡江大傳系論壇分為上下兩場，第一場「SDGs與永續」、第二場「跨領域創新」，大傳系系友從半導體產業、電信產業、媒體產業、能源產業、公部門、教育部門等不同領域之代表擔任與談人，並邀請侯友宜進行主題演講。

該論壇為大傳系40年系慶系列活動之一。系友曹世綸與時任大傳系系友會理事長林芥佑認為，淡江大學倡議「AI+SDGs=∞」與永續發展的願景，並深知在永續議題下各界對人才培育的需求，因此與淡江文學院院長大傳系教授紀慧君、系主任唐大崙商議籌備此論壇，希望為淡江學子打造未來的永續力。

該論壇有多位業界人士參與，包含林芥佑、香港中文大學新聞與傳播學院企業傳播研究所副主任吳世家、PayEasy總經理室副總經理暨企業永續公益平台負責人陳中興、POP UP ASIA NETWORK豐亞創通董事長顏瑋志、台灣大哥大永續暨品牌發展處副總經理劉麗惠、中國信託銀行公共關係暨公益推展處副總經理林永勝、東森新媒體業務副總周佩虹等人。

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