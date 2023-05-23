陸學者：侯友宜要在「反台獨」更努力　為兩岸注入正向因素

▲侯友宜將代表國民黨角逐總統大位。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國民黨日前正式徵召侯友宜角逐2024年總統大位。對此，中國大陸學者汪曙申表示，侯友宜重視兩岸關係中的和平價值與穩定意義，但只有在反台獨，以及和平方面做出更多努力，才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。

汪曙申為中國社會科學院台灣研究所研究員，他近日在《環球時報》撰文指出，侯友宜在被國民黨徵召前曾表示尊重「九二共識」精神，同時提出關係台灣生存發展的所謂「3D」原則，即深化民、強化防務、降低敵意，其中包括以開放態度交流對話，促進和平繁榮。

汪曙申提到，在被徵召當天，侯友宜以「兵凶戰危」形容台灣面臨的國際形勢，稱現階段台灣衝突對立、百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須「大破大立，再一次讓政黨輪替」，從以上論述含義看，面對紛繁複雜的地緣政治挑戰，侯友宜重視兩岸關係中的和平價值與穩定意義，並將探尋可行路徑。

汪曙申認為，國民黨嚴厲批判賴清德拿著「台獨」的神主牌拜了一輩子，不斷「反中、抗中、去中」，讓台灣面臨兵凶戰危的風險，侯友宜兩岸政策論述雖尚未和盤托出，但明確表示「台獨是沒有法律根據的，反對台獨」。

汪曙申說，歷民進黨這輪執政7年的折騰，台灣社會越來越認識到維護台海和平、促進兩岸交流、增進福祉利益至關重要，越來越多的人反對衝突、抵制戰爭、拒當外部勢力棋子，「顯然，2024年台灣地區選舉將無法迴避兩岸議題。」

汪曙申強調，民進黨目前的路線已被證明只會將兩岸推向對抗，賴清德的所謂「和平保台」只是空有口號，拒絕「九二共識」顯然無法穩定兩岸關係，「倚美抗中」將會製造更大危機，以及「台獨」最終將是窮途末路，這些都已成為顯而易見的事實。

汪曙申還說，只有反對「台獨」才能維護兩岸與亞太區域和平，才能避免台灣同胞福祉被「深綠」勢力綁架，才能防止台灣淪為外部勢力的戰略棋子，「也只有在反『台獨』和促和平方面做出更多努力，侯友宜和國民黨才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。」