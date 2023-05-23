朱立倫是否上演換柱2.0？　他勸侯友宜要儘速取得「這兩人」支持

▲邱毅建議，侯友宜應儘速取得馬英九、韓國瑜的支持。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨5月17日確定徵召新北市長侯友宜參選2024總統，前立委邱毅23日就在臉書分析，侯友宜現在是蠟燭兩頭燒，新北市一旦出現天災人禍，對侯友宜的選情都是重創，那時黨主席朱立倫會不會趁機演出「換柱2.0」，真的很難說，他也提醒侯友宜，要儘速得到前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜的支持，千萬別認為可以倚靠朱立倫。

邱毅分析，本有意爭取國民黨總統提名的郭台銘明顯餘怒未消，郭台銘的下一步是在各地辦理感恩座談會，目的在增加自己的政治能量，維持住政治熱度。他直言，可以確定的是，郭台銘不會接受國民黨的「侯郭配」，而侯友宜也無意與他搭檔，因此，朱立倫想得到郭財務支援的盤算，只怕要完全落空了。

邱毅表示，侯友宜現在是蠟燭兩頭燒，因七月至九月是颱風季節，侯友宜治理的新北市要面臨最大考驗，一旦出現天災人禍，對侯友宜的選情都是重創，那時朱立倫會不會趁機演出換柱2.0，真的很難說。

邱毅再提到，侯友宜沒去桃園機場接機，錯失了與郭台銘和解的機會，未來侯郭要冰釋前嫌更加難了。他建議，侯友宜目前要儘速得到馬英九、韓國瑜的支持，千萬別認為可以倚靠朱立倫，要牢記郭台銘一路被戱耍的教訓，引為自己的戒惕。

至於「郭柯配」的可能性，邱毅坦言，雖不無可能，但可能性在下降中，不過，民眾黨主席柯文哲需要郭台銘的合作，至少「郭柯合」的空間很大，除郭粉投入和財務的挹注以外，被朱立倫批評為「牛鬼蛇神」的地方派系也可能倒戈相助。

此外，邱毅表示，民進黨參選人賴清德正在努力突破天花板瓶頸，他認為，其中重點工作有三項，第一是儘快赴美接受面試，消除美國對他的疑慮；第二，是爭取駐美代表蕭美琴做為搭擋副手，維持住「台獨國際化」的能量；第三，是對總統蔡英文輸誠，使蔡的嫡系資源傾力投入，尤其是年輕人系統（包括網軍）。