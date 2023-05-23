侯友宜慶祝行情瞬間揮發　游盈隆曝「危機乍現」關鍵是郭台銘

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，外界原本預期會有慶祝行情，但今聯合報公布的最新民調卻顯示，其支持度不升反降，且藍營支持者也未全面相挺。台灣民意調查基金會董事長游盈隆今（23）日分析，侯友宜剛被徵召時還是有2%左右的慶祝行情，但在2天之內就揮發殆盡，根本原因出在「郭台銘因素」，導致國民黨內亂。他並直言，危機「才剛剛開始而已」，藍營沒那麼容易整合。

侯友宜獲得徵召之前，不少挺侯派藍營要角都稱，只要黨中央盡快徵召，侯將會出現慶祝行情，民調可望反彈，如今似乎事與願違。《聯合報》今天公布的最新民調，侯友宜支持率24%，較4月下跌5個百分點。民進黨賴清德獲28%，較4月上升1個百分點。民眾黨柯文哲獲22%，較4月下跌1個百分點。至於不表態的選民，則從4月的22%上升至27%。另從鞏固基本盤的角度觀察，侯友宜僅獲藍營支持者70%相挺，相比賴清德的79%綠營支持者相挺、柯文哲獲80%白營支持者相挺，侯的表現相對較弱。

游盈隆分析指出，侯友宜其實還是有慶祝行情，他估計大概有提升2%至3%，因為其他媒體在提名當下的5月17、18日進行民調，侯的支持度獲得30%最高，其次是賴清德27%、柯文哲23%；但今天這份《聯合報》民調，進行時間拉得較長做到5月21日，而這4、5天發生太多事情，使得侯的慶祝行情遭到抵銷。他因此直言，「侯友宜的確有短暫的慶祝行情，只是後來發生其他因素，在很短的時間之內，讓慶祝行情『揮發掉』了！」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

至於是什麼因素？游盈隆指出，「根本的原因在於『郭台銘因素』」他指出，侯友宜1月民調很高，但3月開始下滑，當中的變化就是鴻海創辦人郭台銘起心動念爭取藍營總統提名；而5月17日徵召當天，郭台銘發文恭賀侯友宜，還承諾全力輔選，外界都以為藍營要團結整合，所以還是有慶祝行情，只是沒想到在短短48小時之內風雲變色，陸續傳出郭陣營對徵召過程表示強烈不滿。

游盈隆說，侯友宜的慶祝行情在很短時間內「揮發掉」，唯一最有可能的因素就是「國民黨內亂」，深藍或是郭台銘的支持者因為強烈不滿徵召過程，所以民調受訪時說不出口支持侯友宜，因此有可能變成不表態的選民，這也解釋，為何在《聯合報》民調中，侯友宜民調少了5個百分點，同時不表態增加了5個百分點。

相比賴清德、柯文哲都能獲得接近8成同黨支持者相挺，侯友宜只獲藍營支持者7成相挺，游盈隆對此表示，這也是一個跡象足以說明「國民黨內亂」，而徵召紛爭所引發的危機「才剛剛開始而已」，而且衝擊是「顯著」的。游盈隆也說，如果侯友宜想要挽救眼前局面，當然首要之務是整合包括郭台銘在內的藍營，「但是藍營有那麼容易整合嗎？這就是一個大問題！」