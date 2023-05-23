逼企鵝妹簽臉遭出征　台男YTR「不可能道歉」：不要再爸零我

▲簽臉男請網友不要霸凌他。（圖／翻攝自Facebook／躺平大師Jak）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」在台徒步環島，前幾天人在台中某間小火鍋用餐時，遇到一名自稱YouTuber的男子，直接坐到對面還要求在臉上簽名，魯莽行為惹怒觀眾。事後無禮男身分曝光，確實是一名YTR，但言論引起撻伐遭出征，他22日則在粉專留言處求網友，「不要再爸零我（霸凌）」，讓眾人更氣。

遭到出征後，他一度關閉留言功能，但目前似乎又開放留言，並先後在YouTube和Facebook留言處回覆，「現場去跟企鵝妹道歉會有用嗎」、「不要再罵了」、「我是不可能道歉的」、「不要再爸零我（霸凌）」、「大家不要在（應為再）罵我了，你們是在逼我再去搭訕企鵝妹道歉嗎，看看無姑（應為無辜）的阿旺被你們爸零成醬（霸凌成這樣）。」

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男子的留言引來眾人開酸，「連字都不能好好打，我真心覺得，你根本沒有自覺哪裡行為舉止需要檢討」、「觀看人數破萬，是不是要慶祝一下？」「嗯……300多訂閱比路人還路人，征服不了要不去蒸個饅頭？」「蹭熱度結果也沒增加訂閱，失算了齁！已檢舉，慢走。」「想紅也不是這樣。」

還有人直嘆，「蹭一堆妹蹭了3個月，還蹭了企鵝妹，結果訂閱人數還是少得可憐」、「『訂閱從280變330，蹭得還蠻成功的』，你應該這樣覺得？」「300多訂閱數你跟我說是YouTuber？」實際查看，目前該頻道有343位訂閱者，請企鵝妹簽臉的影片則有3.7萬次觀看數。

▲簽臉男打擾企鵝妹吃晚餐遭出征。（圖／翻攝自YouTube／躺平大師JAK）

回顧事發經過，企鵝妹徒步環島到台中，進到一間小火鍋餐廳準備用餐時，遇到一名自稱是YTR的男子要求簽名在臉上，即使她以「Can you not……」表達拒絕仍被打斷，無奈之下也只好幫忙簽名。企鵝妹在該名男子離開後，不禁對觀眾表達不滿，尤其曾說過不希望在用餐時被打擾。

事後，有人找出該名男子的YouTube頻道「躺平大師JAK」，從找企鵝妹簽臉的影片來看，他依據直播片段推斷女方位置並跟上，進到店內就和攝影師四處尋人，找到後說一句「Hey Excuse me」就坐下，即使企鵝妹表示準備要吃飯、不方便，男子仍堅持只耽誤30秒就好，行為引起網友不滿。

留言區有人開罵，他還一一回應，「女人是用來征服的，不是用來尊重的，妳身為女人，不要跟我說不知道女性紅利是什麼。女人最看不起的男人，就是那種尊重女人的龜男」，針對網友批評他打斷企鵝妹說話、且執意打擾這件事，他則回，「跟你說，不要讓女人主導整段對話，不然你一點機會都沒有，你們都不懂女人。」