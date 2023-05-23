日女愛留「瀏海」！他驚台女很少見　網點出1關鍵嘆：沒辦法

▲原PO發現，相較於台灣，日本女生似乎很重視瀏海。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

髮型不只能修飾臉型，還能影響一個人的外表。一名網友就表示，在看日本綜藝節目時，發現大多數日本女生都很用心打理瀏海，而台灣女生的比例似乎沒這麼高，疑惑是不是日本女生較重視瀏海？貼文曝光引發熱議，有網友點出關鍵：氣候太潮濕。

一名網友在PTT以「 日本女性是不是很重視瀏海？ 」為題發文，表示看日本影視作品，總會發現，無論明星還是民眾，只要是女性，大多都很用心打理瀏海，但「台灣女生好像比例沒那麼高，就連化妝也是」，詢問是不是有卦？

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貼文一出，有網友點出關鍵原因，是台灣氣候太濕熱，瀏海容易一流汗就成「條碼貓」，「我女生朋友說台灣太潮濕所以沒辦法像日本那樣維持瀏海」、「好像都是一樣的旁分空氣瀏海」。

但也有人提出其他想法，「日本的妝容根本跟不上流行」、「安全帽瀏海殺手」、「東方五官致命缺陷就是額頭到鼻樑那塊，跟西方比乾癟凹陷 用瀏海擋住可以遮醜」、「Lisa也很重視 還噴定型霧 變成鋼鐵劉海」、「日本妝會很落後嗎？反而台女的妝我一直覺得風塵很重」。

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