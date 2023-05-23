企鵝妹環島中「突升格當媽」！路邊救幼汪網噴淚：這段超感動

▲企鵝妹環島救狗，還取名Gina。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」日前在台徒步環島，突發事件總掀起熱議。她昨（22）日從南投草屯要走到彰化員林，約莫傍晚時，在路邊發現一隻幼犬瞬間融化，但仔細一看心疼不已，因為牠不僅瘦且還有皮膚病，明顯是隻流浪犬。儘管還有環島計畫，企鵝妹仍帶浪浪就醫，還取名「Gina」，並決定休息一天為牠找個家。

回顧企鵝妹直播片段，當時幼犬縮在路邊，想竄逃的時候嚇了企鵝妹一跳，她定睛一看才發現是隻小狗狗，瞬間音調高八度，「小狗狗！你是狗寶寶欸！嗨～嗨噫～你好嗎？」「你在這裡做什麼呀？你餓嗎？我們來吃點東西吧～」在餵小狗吃東西時，企鵝妹還邊問「你媽咪在哪裡呀？」「你家在哪呀？」甚至幫牠取名Gina。

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陪Gina待得越久，企鵝妹越不捨，再加上她覺得狗狗待在那條路太危險，在一位熱心帥爸路人的幫助下，先將幼犬送到動物醫院，企鵝妹則繼續徒步。突然間多了個狗女兒，讓企鵝妹母愛噴發，拼命趕山路將近10公里，連走帶跑地在醫院打烊前抵達。人已經在醫院裡的熱心帥爸則和兩個女兒陪著Gina，還主動幫忙擔下看診費。

▲企鵝妹抱著Gina安撫牠。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

動物醫院醫師表示，Gina的年紀大概才3個月大，目前要幫牠頭上的皮膚病擦藥，於是企鵝妹就帶著藥水，還有醫院給的寵物洗沐用品、罐頭、牽繩，找了一間飯店，在房間裡幫牠洗澡、擦藥。過程中，許多觀眾紛紛感動抖內，有的大讚企鵝妹善良，也有人是想為Gina加菜，在線觀看一度至少衝破2萬人。

事後，企鵝妹也決定要休息一天，跟家人商量要不要養Gina還是幫忙找領養，也在IG向觀眾道歉，「我很抱歉今天在實況的最後換了拍照地點，而且只能跟大家拍團體照，因為我必須要帶狗狗到飯店，並且好好的照顧她」，並再次給出新地點，「歡迎大家來拍照，真的很抱歉，也謝謝大家的體諒！」

▲企鵝妹在IG發限動。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

企鵝妹環島還順便救狗狗，在PTT掀起一陣話題，「Gina副本太強大了」、「有愛心，推」、「趕去獸醫那段真的感動QQ，這女人毅力決心頂天的」、「暖男帥爸直接mvp了」、「推企鵝跟其他人，真有心幫這隻狗」、「我當地人覺得很猛啊！至少我沒那動力和體力用走的翻過八卦山」、「帥爸是我的」、「光是救狗我就被感動了QQ」、「看到企鵝妹這樣照顧牠，很感動。」