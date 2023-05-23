　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企鵝妹環島中「突升格當媽」！路邊救幼汪網噴淚：這段超感動

▲▼企鵝妹環島救狗，還取名Gina。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹環島救狗，還取名Gina。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」日前在台徒步環島，突發事件總掀起熱議。她昨（22）日從南投草屯要走到彰化員林，約莫傍晚時，在路邊發現一隻幼犬瞬間融化，但仔細一看心疼不已，因為牠不僅瘦且還有皮膚病，明顯是隻流浪犬。儘管還有環島計畫，企鵝妹仍帶浪浪就醫，還取名「Gina」，並決定休息一天為牠找個家。

回顧企鵝妹直播片段，當時幼犬縮在路邊，想竄逃的時候嚇了企鵝妹一跳，她定睛一看才發現是隻小狗狗，瞬間音調高八度，「小狗狗！你是狗寶寶欸！嗨～嗨噫～你好嗎？」「你在這裡做什麼呀？你餓嗎？我們來吃點東西吧～」在餵小狗吃東西時，企鵝妹還邊問「你媽咪在哪裡呀？」「你家在哪呀？」甚至幫牠取名Gina。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陪Gina待得越久，企鵝妹越不捨，再加上她覺得狗狗待在那條路太危險，在一位熱心帥爸路人的幫助下，先將幼犬送到動物醫院，企鵝妹則繼續徒步。突然間多了個狗女兒，讓企鵝妹母愛噴發，拼命趕山路將近10公里，連走帶跑地在醫院打烊前抵達。人已經在醫院裡的熱心帥爸則和兩個女兒陪著Gina，還主動幫忙擔下看診費。

▲▼企鵝妹環島救狗，還取名Gina。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹抱著Gina安撫牠。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

動物醫院醫師表示，Gina的年紀大概才3個月大，目前要幫牠頭上的皮膚病擦藥，於是企鵝妹就帶著藥水，還有醫院給的寵物洗沐用品、罐頭、牽繩，找了一間飯店，在房間裡幫牠洗澡、擦藥。過程中，許多觀眾紛紛感動抖內，有的大讚企鵝妹善良，也有人是想為Gina加菜，在線觀看一度至少衝破2萬人。

事後，企鵝妹也決定要休息一天，跟家人商量要不要養Gina還是幫忙找領養，也在IG向觀眾道歉，「我很抱歉今天在實況的最後換了拍照地點，而且只能跟大家拍團體照，因為我必須要帶狗狗到飯店，並且好好的照顧她」，並再次給出新地點，「歡迎大家來拍照，真的很抱歉，也謝謝大家的體諒！」

▲▼企鵝妹救的狗狗Gina。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

▲企鵝妹在IG發限動。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

企鵝妹環島還順便救狗狗，在PTT掀起一陣話題，「Gina副本太強大了」、「有愛心，推」、「趕去獸醫那段真的感動QQ，這女人毅力決心頂天的」、「暖男帥爸直接mvp了」、「推企鵝跟其他人，真有心幫這隻狗」、「我當地人覺得很猛啊！至少我沒那動力和體力用走的翻過八卦山」、「帥爸是我的」、「光是救狗我就被感動了QQ」、「看到企鵝妹這樣照顧牠，很感動。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《不熙娣》班底嗆詩亞說謊！　親揭「炒作內幕」
起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差
瑪娃颱風周末「90°北轉」！　朝台灣方向移動
快訊／湖人遭0：4橫掃！　金塊首闖冠軍賽
Netflix史上最慘新片！　評價「只有1分」
他一句「誰先結婚就過戶給誰」！　5億高中生疑假結婚沒命
快訊／雨彈狂炸一夜　各水庫水情一次看
快訊／「最美博士」被爆睡人夫還傳裸照　告誹謗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

「螢光烏賊」重金屬鎘超標！日本3產品邊境遭攔　葡萄、藍莓上榜

一排雷神從天降！變電所遭閃電劈中起火　彰化夜空驚豔影片曝

台大經濟生爆「是美籍」不怕封殺？網曝1狀況：可能更慘

鋒面降雨高雄吃大補丸！水情預備「轉黃燈」解除限水管制

起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

瑪娃估24小時後轉強颱！周末「90°北轉」朝台灣方向移動

公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

光輝5月！愛媽無極限　搭捷運 公車 高鐵給你滿滿 IDEA

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

「螢光烏賊」重金屬鎘超標！日本3產品邊境遭攔　葡萄、藍莓上榜

一排雷神從天降！變電所遭閃電劈中起火　彰化夜空驚豔影片曝

台大經濟生爆「是美籍」不怕封殺？網曝1狀況：可能更慘

鋒面降雨高雄吃大補丸！水情預備「轉黃燈」解除限水管制

起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

瑪娃估24小時後轉強颱！周末「90°北轉」朝台灣方向移動

公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

光輝5月！愛媽無極限　搭捷運 公車 高鐵給你滿滿 IDEA

台中開車族有福！　平面車位均價128萬「全台最便宜」

環島路遇瘦弱浪犬！企鵝妹暖救援　動物醫院還原狀況：她很有愛心

機票銅板價99元起！易飛網旅展「第2人折萬元」韓國每人8900元起

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！　「遺體藏疑點」市川猿之助被調查

99.999％柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：僅是理念價值、政策上合作

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

台人赴韓免簽證！韓國觀光公社邀32單位推觀光　旅展下單抽AirPods

每月擊落烏軍「1萬架無人機」　英智庫：俄電子戰系統綿延1200公里

快訊／《不熙娣》班底Pag再戰詩亞！　親揭「炒作內幕」求私下解決真相

最強老爸！早餐吃一半有怪聲　轉頭驚見「汽車衝來」急拉兒跳開

生活熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

5月底前衝突達顛峰　4星座14行業要注意

水彈最強時刻！大雨紅爆警戒熱區曝

快訊／桃園深夜雷雨驚見「巨大漩渦」　機車全倒電桿斷

即／雷電移入　升級豪雨警報9縣市

星宇降落遇亂流旅客嚇到哭！第一視角曝

更多熱門

相關新聞

企鵝妹被讚胸大　皺眉喊大三小？曝理想男性尺寸

企鵝妹被讚胸大　皺眉喊大三小？曝理想男性尺寸

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，一邊直播環島的過程，一邊與粉絲聊天互動，之前有網友疑似嘲笑她胸部小，她當場氣到翻白眼，還怒飆台語臭罵「小三小」，如今有網友稱讚喊「大」，也讓她忍不住開嗆，也透露「最理想的男性尺寸」。

台男YTR騷擾企鵝妹遭出征！竟嗆：女人不用尊重

台男YTR騷擾企鵝妹遭出征！竟嗆：女人不用尊重

「台大學長姐」稱封殺　全場搖頭：太唬爛

「台大學長姐」稱封殺　全場搖頭：太唬爛

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

宜蘭平日人變多！他驚「有潛力」內行卻勸退

宜蘭平日人變多！他驚「有潛力」內行卻勸退

關鍵字：

企鵝妹Jinny柳允進直播環島徒步走路環台PTT

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面