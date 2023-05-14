與學童拾畫筆為動物園增添繽紛色彩　黃偉哲誓做動物的守護者

▲台南市長黃偉哲前往頑皮世界野生動物園出席「2023做動物的守護者寫生比賽」，他拿起筆刷為壁畫牆上的長頸鹿等動物上色，象徵為動物們生命增添色彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為宣揚動物保育、培養下一代生命教育概念及美學素養，台南市長黃偉哲14日前往頑皮世界野生動物園出席「2023做動物的守護者寫生比賽」，他拿起筆刷為壁畫牆上的長頸鹿等動物上色，象徵為動物們生命增添色彩，同時在保育員解說帶領下體驗餵食駱駝，難得近距離接觸動物的療癒體驗讓他直呼難忘！





黃偉哲表示，頑皮世界動物園教育基金會為落實保育、教育功能，近年除設置野生動物救傷中心，接受台南市政府委託參與野生動物救傷工作，同時積極推展偏鄉保育教育，是個兼具知性、感性、教育、樂趣，適合大小朋友一起來體驗的地方。15天是國際家庭日，也希望親子在此都能有美好回憶，一起度過溫馨又快樂的時光。

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市府這次與頑皮世界動物園教育基金會共同主辦動物寫生比賽，希望讓保育教育向下扎根，從小就培養尊重生命的觀念。此次提供台南學童免費入園參加寫生比賽，正是期望讓學童透過畫作，呈現動物與自然環境間的互動，除提升孩子美學素養，同時鼓勵家長帶著孩子走出戶外接觸自然，並藉由觀察動物、與其互動機會，輔以動物教育解說活動，達到生命教育意義。市議員王宣貿、謝舒凡、陳怡珍也到場共襄盛舉。



這次寫生比賽自5月6日至31日止，僅限台南公私立小學生參賽，當地學童只要憑學生證明文件，即可事先報名，免費入園參與比賽。比賽區分為高、中、低年級三組，參賽的小朋友除可獲得小禮物，每組冠軍還可獲得1萬元獎助學金，更可於園區內藉由參加動物解說活動，獲取更多書本中沒有的動物知識，歡迎學童踴躍報名參賽。