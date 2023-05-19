雙胞胎代打考公職！他找哥哥「同天考試」被揭露　遭銀行刑事提告

▲韓國銀行。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

同卵雙胞胎在外觀、基因上幾乎一模一樣，若非親屬，恐怕在短時間內難以分辨。南韓最近就傳出一對雙胞胎兄弟「分身考試」的案件，兄弟兩人利用外貌上的優勢，在同一天以弟弟的身份出席韓國銀行、金融監導院的求職考試，儘管成功應徵上韓國銀行的工作，最後卻因東窗事發，而被判定考試結果無效。

根據韓媒《每日經濟》、《韓民族新聞》，韓國銀行就業環境穩定、且年薪幾乎可以達到1億韓元（約新台幣231萬元），因此被業界視為人人稱羨的「鐵飯碗」，一對同卵雙胞胎兄弟就利用外貌上幾乎雷同、難以辨別的優勢，以弟弟的身份在同一天參加韓國銀行和金融監導院的徵才筆試。

韓國銀行、金融監導院發表聲明稿指出，今年在韓國銀行就職的菜鳥員工，在去年下半季同時申請韓國銀行、金融監導院的徵才考試，金融監導院的第一次筆試和韓國銀行筆試剛好在同一天，該天又被稱為「金融業公家機關A Match Day」，於是該名職員竟然要求自己的雙胞胎哥哥，「分身」參加金融監導院的第一次筆試，自己則參加韓國銀行的筆試。

在之後的金融監導院第二次筆試、第一次面試，則由本人出席應試，最後確認錄取韓國銀行的工作，因此才放棄參加金融監導院的第二次面試。

儘管韓國銀行在經過筆跡鑑事後證實，該機構包含筆試、面試在內的所有徵才考試，該名職員皆親自上場應試，不過該職員要求雙胞胎哥哥「代打」參加金融監導院第一次筆試的事實還是被揭發，因此決定和金融監導院合作，以妨礙業務等罪嫌針對雙胞胎兄弟提出刑事告訴。

韓國銀行將針對該名職員，以嚴厲的懲戒措施作為處分。