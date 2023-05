▲父子在家發現爺爺的手榴彈。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安納州一對父子在家中整理爺爺遺物時,意外發現一枚可能是二戰時期的手榴彈,結果有人拉開裝置上的插鞘,導致手榴彈突然爆炸,造成父親當場死亡,2名14歲與18歲兒子被炸傷送醫。

萊克郡(Lake County)警方表示,事件20日下午6時30分左右發生在當地四季湖社區(Lakes of the Four Seasons),警方接到報案,該社區一棟房產突然發生爆炸,前往現場發現一名父親倒在地上沒有反應,後來被宣告死亡。

警方後來確認,死者是47歲男子布萊恩(Bryan Niedert),2名14歲與18歲兒子也被炸傷,緊急將2人送醫接受治療,目前生命情況穩定。

警方表示,因為父子3人在家中發現來自爺爺的手榴彈,並且拔開插鞘,才會導致手榴彈突然爆炸,擔心可能還有其他未爆彈,已請拆彈專家前往現場處理,案件正在調查中。