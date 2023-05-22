未婚夫偷吃女友姊姊！每天「到府幹活」　正宮崩潰：搞大肚子了

▲國外一名女子懷疑未婚夫劈腿她的親戚，搞大女方肚子。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國一名27歲女子投稿媒體求助，她的堂表親戚中有一名32歲姊姊近期突然懷孕，但家人們都很意外，因為她已經單身了很多年，不過女子卻發現自己的未婚夫和她姊姊相處得越來越親近，常去對方家幫忙做水泥油漆工，甚至被揭穿獨留過夜，讓她心痛表示「我確信孩子的爸就是我的未婚夫」。

女子向《太陽報》專欄「親愛的黛德麗」投稿求助，單身多年的32歲堂表親姊姊驚喜懷孕，全家人都很吃驚，但每次被問到孩子的爸是誰時，姊姊總說她不想談論這件事。不過，姊姊卻和女子的未婚夫相處非常融洽，女子甚至覺得他們的關係「好到讓我不喜歡」。

女子說她的未婚夫是一名30歲的水泥工匠，某次姊姊在拖延數個月之後，突然請女子的未婚夫幫忙將起居室重新抹牆，後來又叫他幫忙處理廚房，直到最近，又請他來做嬰兒房的水泥工作，而且姊姊至今都沒有付完錢。女子說，未婚夫通常對錢很在意，一定會要求顧客先付一半訂金才會動工，完成後再收取剩款項，結果卻為姊姊開特例。

女子表示，她和未婚夫最近看了一部電影，在講述女人與已婚男人生子的故事，未婚夫突然問她對此有何看法。女子發怒追問為什麼他要問這種問題，沒想到未婚夫反而更生氣地走掉。上周，未婚夫又到姊姊家中「工作一整天」沒有回家，在她家過了一夜。雖然未婚夫事後解釋，這樣他隔天就不用再從家裡出發過去「工作」，但女子認為兩人一定是在偷情，是未婚夫讓姊姊懷孕。

英國媒體人黛德麗桑德斯（Deidre Sanders）回覆投稿時表示，聽起來女子的推測很有可能是真的，但仍有可能是誤會，她希望女子找時間和未婚夫談談自己心中的懷疑，再根據談話結果計畫下一步，或許也能尋求合格的諮詢、治療師幫助。