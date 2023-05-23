侯友宜民調問題在哪？　江啟臣分析：年輕反綠選民都被柯文哲吸走

▲江啟臣分析，反綠選民中的年輕票都被柯文哲吸走。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS民調中心最新民調，新北市長侯友宜被徵召後獲得30％居冠，其次是民進黨的副總統賴清德27％，民眾黨的黨主席柯文哲以23％居末，但柯文哲在20至29歲及30至39歲年輕選民中佔優勢。對此，國民黨立委江啟臣22日分析，30至39歲的這群年輕選民就是太陽花世代的人，過去都支持民進黨，現在則被柯文哲所吸收。

江啟臣在網路節目《新聞不芹菜》中指出，柯文哲在40歲以下的選民票是最多的，而30至39歲可稱作太陽花世代，他直言，基本上三腳督的情勢下，柯文哲在40歲以下的支持度居冠，就是連當初最挺民進黨的太陽花世代都改挺柯文哲，他分析，柯文哲平均兩成的支持度中，這些選民過去很可能都是支持民進黨，他認為，在柯文哲的年輕選票中泛綠選民偏多，他們因為對民進黨失望，轉而支持柯文哲。

江啟臣提到，這也給國民黨一個警訊，就是民進黨流失的年輕選票，國民黨並沒有吸收到，變成柯文哲吸收，「反綠的力量中，年輕人都被柯文哲吸走了」，國民黨只吸走年紀較長的選票，例如50歲以上的選民支持度，侯友宜遙遙領先。因此，他提醒，侯友宜現在既然確定參選了，就要仔細思考接下來的對策，如何得到年輕人的認同，才有機會搶到一些年輕選票。