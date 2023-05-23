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天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

▲因應野著火警件數增加，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應野著火警件數增加，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

分析台南市2023年1至4月份火災統計，共發生921件火災，其中森林田野火災701件，相較2022年同期，共發生672件，森林田野火災441件，增長249件，森林田野火災增加260件，可見火災案件增加係因「森林田野」火災所致。

▲因應野著火警件數增加，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局探究引起該類火災可能之原因，除了不慎遺留火種(如菸蒂或墓地燒金紙等)引燃外，有大部分是人為因整地或燃燒廢棄物所引燃。

▲因應野著火警件數增加，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

數日前於台南市鹽水區發生一起民眾因整地需要，擅自於田地燃燒野草、垃圾等農業廢棄物，在風勢的助長下，引燃鄰近雞舍火災案件。消防局受理後陸續派遣12個消防分隊前往搶救，並由消防局第一大隊指揮官前往指揮搶救，到達時雞舍竄出大量灰白色濃煙，並伴隨著火舌竄燒出，指揮官立即指揮所屬人員布水線進行滅火搶救及周邊防護，火勢經過一段時間滅火搶救，順利撲滅，僅造成雞舍部分燒損。甚至今年1月底及2月初分別於龍崎區及下營區均發生因燃燒野草、垃圾造成人員死亡火災案件（合計死亡2人），切勿貪圖一時之快，後果堪慮。

▲因應野著火警件數增加，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑒於近來台南市野草及垃圾火災頻傳，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」，並特別邀請台南農地大地主台糖公司台南區處列席，針對農地、墓地等燃燒雜草案件強化因應作為與討論，呼籲農民於除草、剪枝後避免以燃燒方式處理農業廢棄物，避免台南市缺水情況惡化，並請農業局、環保局針對農業廢棄物的清運及處理提出對策。

▲因應野著火警件數增加，台南市政府王副秘書長邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件的研商會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲對於台南市水情吃緊，而雜草火災相較去年同期大幅增長十分重視，也呼籲民眾除應避免燃燒雜草，以免造成無法預期危害外，對於農民於除草、剪枝後，其產生之農業廢棄物，可去化形成肥料，循環再利用，不僅利人，且利己。

消防局局長李明峯表示，大量燃燒雜草案件常造成消防人員疲於奔命，為降低該類火災案件發生，消防局將持續強化整合宣導，在宣導中亦提醒民眾，隨易燃燒雜草垃圾可能違反「空氣污染防制法」或「消防法第14條田野引火燃燒」，切勿貪圖一時方便而受處罰。

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