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台南小學生不用畫筆　改以眼與口勾勒漁港風貌

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫下句號，將魚市和漁港當成實作評量場域，學童直呼既緊張又刺激，簡直和電玩實境闖關一樣有趣。

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南大學教育學系教授歐陽誾表示，在南大USR「富藏漁鄉」計畫下，鼓勵學童勇於走出校園圍牆，以戶外實作評量延伸課室紙筆測驗的廣度。七股國小校長陳智揚與口埤國小校長王朝賜一致認為，多元化教學與評量過程中有助於提升學生多元智能表現。

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中年級孩童學習環境觀察的方法後，依據空間、行為、物件三種方式進行觀察，化身「魚市觀察家」。南大附小學生李若熙說，我們選擇魚市海鮮的價格牌當作觀察重點，發現魚販喜歡使用白紙紅字或淺色紙深色字的樣式，不但特別顯目，也讓人有股搶購的衝動，以前沒注意到細節，透過觀察課程竟然有不一樣的發現。

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高年級教學團隊指導學生人物訪談的技巧，分組向魚市攤商與消費者訪談。七股國小學生黃柏岳說，雖然事先準備好了訪談大綱，不過老師醒不要照本宣科，要記得適時追問，果然魚販談到許多我們意想不到的事情，賣魚真的不是給魚收錢這麼簡單，勞心勞力超乎同學們的想像。

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南大附小指導老師陳怡均表示，除了魚市觀察和訪談之外，梓官區漁會總幹事張鈞華熱情接待，安排學童於製冰廠躺在130公斤大冰塊上，接著體驗零下25度的冷凍庫溼紙巾瞬間變硬，並觀摩HACCP認證魚市場的拍賣現場，一整天下來蚵仔寮漁港變成有趣的戶外教室。

▲台南南大附小、七股國小與口埤實小三校學童透過觀察及訪談，勾勒出高雄梓官蚵仔寮漁港的樣貌，為一連串食魚課程戶外教育畫上句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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