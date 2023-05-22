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台南環安家族教育訓練　王鑫基：建構舒適職安職場

▲台南市勞工局為落實黃偉哲市長的希望家園施政理念，22日於達和環保服務股份有限公司永康垃圾焚化廠，辦理「達和環保安衛家族教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市勞工局長王鑫基為落實黃偉哲市長的希望家園施政理念，22日於達和環保服務股份有限公司永康垃圾焚化廠，辦理「達和環保安衛家族教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長的希望家園施政理念，迄今已成立37個安衛家族，藉由大廠帶小廠傳授其經驗並共同成長，使大台南地區轄內各事業單位勞工能有更舒適、安全的職場，22日於達和環保服務股份有限公司永康垃圾焚化廠，辦理「達和環保安衛家族教育訓練」。

本次教育訓練課程內容豐富，第1堂課由高雄市立小港醫院職業病科主任楊鎮誠醫師擔任講座，分享「異常過負荷預防及管理」，分析過勞的危險因子包括了個人因素、工作因素，並帶領學員進行初步的風險評估及勞工健康管理措施講述，再來又介紹現代人常發生的疾病，包括了「高血壓」、「高血脂」、「糖尿病」等預防及飲食觀念。第2、3堂課分別由南區勞工健康服務中心陳姿穎護理師講授「異常過負荷預防-評估10年內心血管疾病發病風險」，她向學員講解如何利用心力評量表估算10年內發生心血管疾病發生的機率，進而達到風險分級及健康管理措施，最後由趙姿婷職能治療師教導「伸展運動及自我放鬆技巧」，課程生動有趣，並在現場帶動人員一起做伸展動作，讓平日沒時間運動的人也可以將本課程所學習到的知識於平日運用在辦公室做肌肉伸展，達到自我放鬆的功效。

勞工局長王鑫基表示，近年來健康促進的議題，在事業單位也慢慢拓展開來，推行安衛家族最主要的目的即是共享共好的理念，透過本次專業講師的教導相信家族成員都收穫滿滿，不妨將課程所學放鬆伸展運動帶回公司及家裡，讓更多的人也能學習到放鬆技巧，亦提醒在座的學員唯有保持健康的身體，才能在家庭及工作間無後顧之憂。

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