批賴清德落跑台南淪黑金故鄉　台南藍軍嗆：先道歉再選總統

▲台南市議會國民黨團狠批賴清德落跑232天不進議會，冷血無情導致台南鄉親122人登革熱死亡，還讓台南為黑金故鄉，賴清德應先道歉再來選總統。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團22日狠批賴清德是「賴皇」，落跑市長賴清德232天不進議會『沒有民主DNA』，冷血無情導致台南鄉親122人登革熱死亡，不幫家屬申請國賠，賴清德道歉過嗎？台南黑金性醜聞弊案罩頂，賴清德道歉過嗎？

台南市議會國民黨團指出，民進黨立委陳歐珀是imB吸金25億詐騙案的門神，服務處就是詐騙集團的辦公室，賴清德道歉過嗎？侯友宜說錯話立刻道歉，賴清德副總統卻硬ㄠ，責任全推黃偉哲市長，為了選舉台獨金孫說，他主張『愛、和平、非暴力』，台南人再也不信，借民調告訴民進黨，四成二台南人不希望民進黨繼續執政！

國民黨團書記長蔡育輝、議員王家貞、蔡宗豪、林燕祝、尤榮智、許至椿、盧崑福、李中岑共同召開『賴清德先道歉、再選總統』記者會。蔡育輝說，賴清德副總統2023年1月14日，在民進敗選選黨主席時，在台南壓軸政見會檢討「黑金」，當場向在座官員說出「有幾根毛，大家都知道」非常粗俗的話語，更壓著市長黃偉哲起立道歉，賴清德此舉一出，傷透台南人的心，因為真正要負起政治責任的罪魁禍首就是賴清德，正如他所說「有幾根毛，大家都知道」，看看最新民調就得到應證。

蔡育輝表示，台南是民進黨的民主聖地，在這個派出西瓜都會當選的城市，拜賴清德所賜，台灣民意基金會5月民調，他的本命區台南，有高達4成2的市民不樂見民進黨繼續執政，支持的也只有4成3，原因何在？因為光是眼前發生在台南88槍擊案、正副議長涉賄案、爐碴太陽光電弊案、前經發局長陳凱凌貪汙收賄、前內政部次長陳宗彥性醜聞全都跟賴清德有關，賴清德道歉過嗎？

王家貞說，最沒資格講『愛、和平、非暴力』就是民進黨，看看民進黨撕裂種族和諧挑撥本省外省人，支持太陽花打警察衝立法院，讓年輕人以暴力為榮，民進黨立委邱議瑩腳踹法務部長辦公室，民進黨的『愛、和平、非暴力』就是畫虎爛，民進黨所作所為完全是假民主真暴力凌虐台灣人，該道歉的是賴清德是民進黨！

蔡宗豪重炮批，最早落跑台南的市長就是賴清德，日前講出房價再降？最好去跟努力賺錢但還是買不起房的年輕人三鞠躬道歉，草包！更要去面壁思過，一個要選總統的現任副總統，在媒體上還批評沒任何公職身分的謝龍介，賴清德心腹陳宗彥去找小芸為何不見你道歉，沒擔當，『在野時喊台獨，現在不敢獨』，號稱是醫生，台南市登革熱死那麼多人默不吭聲，賴清德該道歉。

林燕祝說，侯友宜口誤非常有政治魄力的道歉，他只是要請台南鄉親不要盲目相信民進黨的胎哥豬哥歪哥，賴清德有口說別人沒心檢討自己，232天不進議會，是賴清德的民主DNA嗎？台南鄉親122人登革熱死亡，卻不協助家屬申請國賠，連二十萬慰問金也不發放，冷血無情的賴清德道歉過嗎？

許至椿說，侯友宜說錯話就致歉，反觀民進黨宜蘭立委陳歐珀是imB詐騙案的門神，服務處就是詐騙集團的辦公室，在民進黨高層加持下吸金25億，民進黨主席賴清德道歉呢嗎？

尤榮智說，賴清德在國大任內落跑選立委，立委任內落跑選市長，在市長任內有落跑接行政院長，賴清德才是落跑的祖師爺。

盧崑福說，台南會成為爐碴太陽光電黑金故鄉，都是賴清德縱容的結果，民進黨的民主聖地被賴清德搞成這樣，賴清德不該道歉嗎？

李中岑說，賴皇不要有嘴說別人，在總質詢曾問賴清德市長會做好做滿嗎？不辜負市民對他的期待，賴清德當時答詢說，會做好做滿，賴清德現在不是自打嘴巴，換了位置換了腦袋。