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「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

▲▼內政部長林右昌出面回應年輕人買房說相關爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌出面回應年輕人買房說相關爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌昨天出席三三會5月份例會演講時，談到現在年輕人買不起房並非真的買不起，「而是沒有規劃，或是因為想買的地點、區位價格太高」，引發網友熱議。對此，林右昌18日出面回應，強調跟原意有很大的落差，「真的要避免斷章取義、扭曲，這樣會讓很多的努力被誤解」，昨天是談年輕人想買房可以從什麼角度規劃、下手，政府立場還是會減輕民眾住房的壓力與負擔。

林右昌18日出現受訪表示，其實很可惜，昨天有些報導內容跟原意有很大的落差，「真的要避免斷章取義、扭曲，這樣會讓很多的努力被誤解」；林強調，特別是住宅的事情，他從上任到現在100天左右時間，一直是念茲在茲的，而且花很多力氣在做處理。

林右昌指出，從去年300億租金補貼，到今年的擴大適用方案，讓更多人能夠減輕租屋的壓力。另外，6月1日開始，相關支持中產以下的房貸方案也即將上路，還有包括平均地權條例子法修正，虛坪改革等，中長期的住宅政策，也包括社會住宅的擴大辦理，都是對減輕住宅壓力的努力，希望大家能一起來支持。

「我們是在一個情境在說明，是有錢以後，大家想要買房子的話可以從什麼樣的角度規畫下手。」林右昌強調，年輕人剛出社會、經濟能力不是那麼好，當然要做一個規劃，選擇區位，「不過不管怎麼樣，就是希望有心人不要曲解，可能造成大家誤解，所以特別做說明」。

林右昌說，政府的立場跟態度，就是希望減輕大家的負擔，這是一直以來在努力的，現在也逐步看到一些成果。比如平均地權條例修法，從去年到今年，的確看到房地產市場在做溫和的修正，希望市場健康、房市軟著陸，這對整個中長期的房市、對國家經濟也是好事，希望大家一起來支持。

另外，關於300億租金補貼上路後，受理戶數32萬戶中，有180件被通知要繳回。林右昌說，去年的確有這狀況，有27萬多戶的適用對象，其中有180位民眾發生這樣的情況，營建署也有做說明，「我也特別指示針對180個案件應該從寬認定，如果的確有困難，可以尋求其他的資源協助」，站在政府立場，希望最大程度去幫忙民眾在租屋跟住屋上的需求，減輕大家負擔。

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