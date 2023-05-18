綠委認房價跌幅不符期待　曝數據「下跌才開始、預期會跌好幾年！」

▲內政部長林右昌出面回應年輕人買房說相關爭議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政部長林右昌昨天出席三三會5月份例會演講時，談到現在年輕人買不起房並非真的買不起，「而是沒有規劃，或是因為想買的地點、區位價格太高」，引發網友熱議。民進黨立委郭國文18日則表示，房價下跌只是開始，而且預期會跌好幾年！近年政府對於健全房市有許多積極作為，理解目前的跌幅不符合社會期待，但住宅問題是慢性病，很難一步到位。

對於該說法引起熱議，林右昌強調，是在一個情境在說明，是有錢以後，大家想要買房子的話可以從什麼樣的角度規畫下手。年輕人剛出社會、經濟能力不是那麼好，當然要做一個規劃，選擇區位，「不過不管怎麼樣，就是希望有心人不要曲解，可能造成大家誤解，所以特別做說明。」

郭國文指出，房價下跌只是開始，而且預期會跌好幾年！過去這幾年，大家可以看到政府在健全房市上有許多積極作為：房地合一稅2.0、實價登錄2.0、2020開始至今，祭出4波房地信用管制、提高土建融授信風險權數、《平均地權條例》修法等。

郭國文表示，在跨部會的努力下，房價在今年Q1出現下跌趨勢，根據信義房價指數，台北、新竹、高雄等地區房價指數都比去年Q4低。

郭國文坦言，也理解這樣的跌幅不符合社會期待，大家想看到的是房價跌至「可負擔」範圍，目前全國平均房價仍是年薪的9.61倍，台北更是15.77倍，讓青年購屋相當困難。

郭國文指出，去年質詢內政部次長花敬群時，花次不但準確預測，房價從今年農曆年過完後開始鬆動外，更有信心地說，「房價會跌很多年」，相信未來持續的跌幅，會讓民眾更有感！

郭國文表示，如同林右昌所言，住宅問題是慢性病，很難一步到位，不過在政府的引導下，已讓住宅政策朝正確的方向邁進，未來也會持續推出健全房市措施。