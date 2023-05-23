　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑪娃恐成關島20年來「最強颱風」！　將釀破壞性風暴、洪水

▲▼颱風瑪娃恐將襲擊關島，成為20年來襲擊關島的最強颱風。（圖／達志影像／美聯社）

▲颱風瑪娃恐將襲擊關島，成為20年來襲擊關島的最強颱風。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第2號中度颱風瑪娃（Mawar）來勢洶洶，正在向馬里亞納群島（關島、塞班島、羅塔島等）移動，預計明（24）日將在關島或羅塔島附近，近中心最大風速達每小時160公里（100英里），挾帶著具破壞性的風暴、巨浪、大風、豪雨向關島移動，預估恐將成為關島20年來最強的颱風，目前當局已向關島發佈颱風警報。

根據《福斯氣象網》（Fox Weather），美國國家氣象局已經針對關島、以及關島東北偏北約64.3公里（40英里）的羅塔島發佈颱風警報，颱風瑪娃逼近馬里亞納群島，當接近關島和羅塔島時，預計會向西急劇轉彎，且強度會加強，而當颱風瑪娃向西轉彎時，將會決定哪些島嶼會受瑪娃衝擊，整體颱風路徑仍存在不確定性。

自從2002年12月四級超級颱風彭梭娜（Pongsona）中心位置從關島東部經過，以每小時278.4公里（173英里）的風速重創關島，對美國造成損失第二大的自然災害後，颱風瑪娃可能是20年來距離關島如此近的最強颱風。

美國國家氣象局認為，颱風瑪娃最有可能的情況是24日在關島附近，或是從關島上空經過。為此，當局針對塞班島、天寧島發佈颱風預警和熱帶風暴預警，至於關島、羅塔島、天寧島則發佈洪水警報。

目前颱風瑪娃的中心位於關島東南偏南，正在向北北西移動，遠離颱風中心的外圍雲雨帶偶爾會襲擊關島和馬里亞納群島，帶來大雨和陣風。

颱風瑪娃預計下周初將向西北、北、東北方等方向移動，對西太平洋造成衝擊，隨著颱風路徑的曲線愈晚彎曲、路徑愈不尖銳，下周對菲律賓北部、台灣、日本的潛在威脅就會變得愈大。

另外，受到颱風瑪娃的影響，關島、羅塔島海岸附近可能出現比正常潮位高出4至6英尺、甚至局部高達8英尺的巨浪，威脅當地居民生命。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《不熙娣》班底嗆詩亞說謊！　親揭「炒作內幕」
起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差
瑪娃颱風周末「90°北轉」！　朝台灣方向移動
快訊／湖人遭0：4橫掃！　金塊首闖冠軍賽
Netflix史上最慘新片！　評價「只有1分」
他一句「誰先結婚就過戶給誰」！　5億高中生疑假結婚沒命
快訊／雨彈狂炸一夜　各水庫水情一次看
快訊／「最美博士」被爆睡人夫還傳裸照　告誹謗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每月擊落烏軍「1萬架無人機」　英智庫：俄電子戰系統綿延1200公里

俄羅斯恐丟盟友！　亞美尼亞總理：不排除「退出集安組織」

護送小鴨過馬路！暖爸下秒「被車撞死」　2孩全程驚恐目睹

柔道比賽得冠軍招忌　11歲童被同儕「反鎖小屋」淋汽油活活燒死

AI生成「五角大廈爆炸」假圖推特瘋傳！　美股一度陷盤中低點

瑪娃恐成關島20年來「最強颱風」！　將釀破壞性風暴、洪水

蓋亞那中學女宿大火！19人遭柵欄擋「葬身火海」　警：疑蓄意縱火

「地表最強小三」點頭嫁！貝佐斯在「153億豪華遊艇」上求婚成功

俄中反擊了！　批評G7公報「顯露圍堵決心」分裂世界

遭美蒙大拿州封殺　TikTok狀告州政府「違反憲法保障自由權」

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

每月擊落烏軍「1萬架無人機」　英智庫：俄電子戰系統綿延1200公里

俄羅斯恐丟盟友！　亞美尼亞總理：不排除「退出集安組織」

護送小鴨過馬路！暖爸下秒「被車撞死」　2孩全程驚恐目睹

柔道比賽得冠軍招忌　11歲童被同儕「反鎖小屋」淋汽油活活燒死

AI生成「五角大廈爆炸」假圖推特瘋傳！　美股一度陷盤中低點

瑪娃恐成關島20年來「最強颱風」！　將釀破壞性風暴、洪水

蓋亞那中學女宿大火！19人遭柵欄擋「葬身火海」　警：疑蓄意縱火

「地表最強小三」點頭嫁！貝佐斯在「153億豪華遊艇」上求婚成功

俄中反擊了！　批評G7公報「顯露圍堵決心」分裂世界

遭美蒙大拿州封殺　TikTok狀告州政府「違反憲法保障自由權」

台中開車族有福！　平面車位均價128萬「全台最便宜」

環島路遇瘦弱浪犬！企鵝妹暖救援　動物醫院還原狀況：她很有愛心

機票銅板價99元起！易飛網旅展「第2人折萬元」韓國每人8900元起

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！　「遺體藏疑點」市川猿之助被調查

99.999％柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：僅是理念價值、政策上合作

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

台人赴韓免簽證！韓國觀光公社邀32單位推觀光　旅展下單抽AirPods

每月擊落烏軍「1萬架無人機」　英智庫：俄電子戰系統綿延1200公里

快訊／《不熙娣》班底Pag再戰詩亞！　親揭「炒作內幕」求私下解決真相

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！

夫妻好玩測DNA　意外發現養陌生人12年

親烏團體「自由俄羅斯軍團」攻擊俄國邊境

美剩10天爆債務違約　拜登麥卡錫最新協商結果曝

比爾蓋茲：AI個人助理將殺死Google、亞馬遜

貝佐斯訂婚了　和未婚妻當過彼此小三

400年前畫作！驚見8歲男童穿「Nike球鞋」

中國宣布禁止採購美光產品　美國批評言行不一

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

美財部證實！若未調高債務上限　最快6／１違約

松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格

瓦格納首腦稱拿下巴赫穆特　移交俄防部後就撤離

債務上限協商在即　美股道瓊跌140點

更多熱門

相關新聞

10公尺高路樹倒壓車頂　北投警深夜排除　

10公尺高路樹倒壓車頂　北投警深夜排除　

雨炸北台灣！北市北投警分局22日晚間接獲民眾報案，指出榮華一路有大型路樹倒塌，警方立即調派線上警網趕赴現場，抵達現場發現高達10公尺大型路樹倒塌佔據道路，甚至有2部小客車因遭樹砸，導致車頂凹陷損壞，所幸警消共同努力合作下，將狀況排除，恢復道路正常通行。

遭美蒙大拿州封殺　TikTok控告州政府違憲

遭美蒙大拿州封殺　TikTok控告州政府違憲

瑪娃估明轉強颱　最快可能影響時間曝

瑪娃估明轉強颱　最快可能影響時間曝

美剩10天爆債務違約　拜登麥卡錫最新協商結果曝

美剩10天爆債務違約　拜登麥卡錫最新協商結果曝

貝佐斯訂婚了　和未婚妻當過彼此小三

貝佐斯訂婚了　和未婚妻當過彼此小三

關鍵字：

颱風瑪娃颱風瑪娃北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面