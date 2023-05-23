瑪娃估24小時後轉強颱！周末「90°北轉」朝台灣方向移動

▲瑪娃有機會增強為強颱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面南移，各地降雨趨緩，不過因東北季風影響，全台天氣轉涼冷，北部、東北部白天高溫只有21度，周三到周六天氣較為穩定。而中颱瑪娃可能在24到36小時後發展成強颱，周日開始影響台灣天氣，未來移動到菲律賓東方海面時，是否北轉、北轉角度等將成為對台影響程度的關鍵。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日水氣仍多，東部、中南部有短暫陣雨或雷雨，中南部山區降雨較明顯，北部零星短暫雨。明日白天花東、西半部有零星短暫降雨，午後山區有陣雨。周四水氣更少，僅花東零星雨、午後山區陣雨。周五、六受東風影響，花東、東北部有短暫，午後山區陣雨。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

而中颱瑪娃持續往北北西前進，周末移動到菲律賓東方海面時，若太平洋高壓減弱，瑪娃就有機會北轉，而北轉角度、時間等都將成為對台灣天氣影響程度的重要關鍵，不過颱風在北轉過程中，海上環境不利發展，強度會稍微減弱。

周日到下周一受到颱風外圍環流影響，東半部天氣不穩定，基隆北海岸、東半部、恆春半島有短暫陣雨，其他地區可見陽光，午後山區也有雨。

今日東北季風增強，各地天氣涼冷，北部、東北部高溫23-24度、中南部30度、其他地區26-27度。明日冷空氣減弱，北部、東北部回升到27度，各地溫度逐日回升至30-31度。