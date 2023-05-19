保障打火兄弟身體健康　台南市菁英扶輪社捐贈南消X光肺癌篩檢

▲台南市菁英扶輪社與成功大學醫學影像中心、成大醫院合作，捐贈消防局X光肺癌篩檢，共同守護消防人員健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防人員三大使命為預防火災、搶救災害及緊急救護，執行勤務難免會接觸致癌物質、重金屬與PM2.5細懸浮微粒，因此消防人員也容易罹患肺部與鼻咽喉位置相關疾病，台南市菁英扶輪社與成功大學醫學影像中心、成大醫院合作，捐贈消防局X光肺癌篩檢，共同守護消防人員健康。

台南市菁英扶輪社理事長同時是南晃交通器材工業股份有限公司董事長鄭丞煜，目前也是台南市消防之友會第六辦事處副處長，深感於消防人員辛苦救災、任務優先的無私精神，卻因救災任務環境充滿危害物質，長時間暴露容易衍生肺癌疾病，率先發起捐贈消防人員X光肺癌篩檢活動。

本次活動共辦理8場次，由成功大學醫學影像中心、成大醫院X光車巡迴台南市消防局及7個大隊駐地，篩檢對象不只提供消防人員，甚至包含義消、眷屬及退休人員等等，受惠者眾。

消防局第六大隊邱淵明大隊長指出，火場中的危害因子除了高溫以外，還有各種成分混雜的濃煙，這些濃煙包含致癌物質、重金屬粉塵等等，消防人員經常暴露濃煙中的危害物質將容易罹患慢性肺炎、支氣管炎等，甚至是肺癌。本次很感謝台南市菁英扶輪社捐贈消防人員X光肺癌篩檢，讓消防人員能夠早期篩檢，及早發現並早期治療獲得更好的預後。

消防局長李明峯表示，消防人員是消防局的重要資產，照顧消防人員的健康更是消防局不斷努力的目標。消防局除了補助消防人員定期健康檢查、完備員工協助方案等，也設有心理諮商管道。本次X光肺癌篩檢活動提供消防人員更全面的防護，讓消防人員能無後顧之憂的為大台南市民謀福祉，非常感謝台南市菁英扶輪社與成功大學醫學影像中心、成大醫院的鼎力幫助。