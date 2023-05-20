台南永康透天厝傳火警！　3人受困...消防共生面罩助脫險

▲台南市永康區一間3樓連棟透天厝，20日上午發生一起火警，火勢濃煙在屋內竄燒，消防局第五大隊出動5個分隊14車29人前往搶救，並以「共生面罩」上樓搶救3人保住一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區一間3樓連棟透天厝，20日上午8時許發生一起火警，火勢濃煙在屋內竄燒，3人受困在屋內等待救援，其中1位長者行動不便，另1女子受困3樓情況危急，台南市消防局第五大隊出動5個分隊14車29人前往搶救，消防人員立即迅速滅火，並以「共生面罩」上樓搶救，成功將3人救出保住一命。

民眾被救出後，仍驚魂未定，頭帶螢光救生頭套，緊緊牽著消防人員，逃離火場，20日適逢520，鄰居們紛紛讚許消防人員搶救得宜，讓人無生命危險，並對消防人員比出「我愛你」。

黃偉哲市長表示，對於本次救災給予消防人員高度肯定，也提醒民眾朋友，落實『自己的財產、自己保護』觀念，星星之火，可以遼遠，呼籲市民朋友可安裝住宅警報器，提早告知危險，並共同關注消防安全問題，打造安全大臺南，進而維護民眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，消防局平時為因應各種救災挑戰，除加強搶救演練外，也強化各項器材訓練，降低公共場所危險因子，民眾能從火場順利逃生，除了靠奮勇的打火弟兄外，還有方形的「共生面罩」，黑色的給氣管，接上消防員的氣瓶，民眾還是可以持續呼吸，不會因為吸入有毒氣體而昏倒，以確保民眾生命財產安全。

五大隊長鄭誌峰表示，使用第2人共生面罩，連接到氣瓶上面之後，充氣完會戴頭上，面罩前方有一透明方塊，可使民眾看清楚他的動線，降低他的不安全感。小小面罩發揮大功效，爭取更多生存機會。要是不幸遇上火災，謹記小火快逃，大火關門原則，切記遠離廁所，以免憾事發生。