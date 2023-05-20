防災超前部署保安康　南消二大隊辦管筏操作人員教育訓練

▲台南市消防局第二大隊於官田區葫蘆埤，辦理2023年度管筏操作人員專業教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊20日上午8時30分許，於官田區葫蘆埤，辦理2023年度管筏操作人員專業教育訓練，參與訓練人員計有麻豆區公所、下營區公所、官田區公所、六甲區公所管筏操作人員、約近百人。

鑑於防汛期將至，為加強各公所管筏操作人員技能與應變能力，特辦此管筏操作教育訓練，區公所管筏設置目的，在於易淹水地區若發生淹水的情事，人員可利用管筏進行災後便當等民生物資運送事宜。

這次操作教育訓練由麻豆分隊小隊長黃建佳，率領第二大隊教官團協助指導，期使全體人員更加熟練操作技能，並確保本身的安全。在麻豆柳世雄區長、下營李宗翰區長、吳通龍議員及曾文區各里長、里民熱烈參與下，操作教育訓練於中午12時30分圓滿結束，大家收穫滿滿。

消防局長李明峯表示，各地公所設置管筏的初衷，在於豪大雨發生時，能第一時間協助淹水地區民眾疏散撤離，以及災時民生物資運送事宜，若能強化公所管筏作業能力，可有助於強化第一線救災人員的應變處置能力。

消防局第二救災救護大隊長王騰毅表示，為強化二大隊與公所間救災夥伴關係，此次教育訓練內容主要講解膠筏與船外機操作要領、救生裝備使用要點及安全注意事項，透過實際操作，使相關人員能熟練膠筏等保養維護要領，並能確保使用時自身的安全。除了防災的超前部署外，全民防災e點通亦提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識，平時做好防災準備，災時從容應變不狼狽。