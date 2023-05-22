郭台銘返台　邱毅觀察國民黨：實質分裂的危機仍存在

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統未果，出發日本度假，21日晚間返台，面對媒體選舉相關提問未多做回應。前立委邱毅擔心，國民黨實質分裂的危機仍然存在。

邱毅指出，郭台銘目前已切斷與朱侯的聯繫管道，民眾黨主席柯文哲也親密的向他招手，擁郭團體更積極串連。另一方面，國民黨大咖，尤其是前總統馬英九和前高雄市長韓國瑜未有祝賀，動向未明，在在顯示國民黨的警報並未解除。

邱毅指出，他原本還在觀察新北市長侯友宜，昨晚會不會到桃園機場接郭台銘，這是一個和解的絕佳機會。郭台銘捨棄個人灣流專機，改搭華航班機，而且回台航班已事前揭露，有刻意提供和解機會的味道，不知道侯友宜為何沒有掌握。

邱毅也說，520侯友宜首度造勢活動，未見黨內大咖身影，尤其是馬英九和韓國瑜，是朱侯未邀請，還是有意切割，很異乎尋常。

另外，邱毅認為，國民黨主席朱立倫的「牛鬼蛇神說」，還在繼續發酵，這些地方的議長及重量級人物，明顯沒有釋懷，連與朱立倫親近的立委傅崐萁都神情冷漠，立委陳玉珍不僅未出席，談起話來還夾槍帶棍，毫不掩飾的大酸侯友宜。「朱侯都是久經政治江湖的人物，我不相信他們沒嗅出危機的訊號，但仍任憑情勢惡化，而無積極作為，透露著詭異的氣氛，希望只是我杞人憂心，多管閒事吧！」