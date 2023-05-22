陳歐珀退選　周玉蔻建議民進黨：派吳怡農去！

▲吳怡農。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳歐珀因捲「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日晚間宣布退出2024選舉。針對民進黨2024立委選舉如何布局，資深媒體人周玉蔻建議，可以派民進黨前台北市黨部主委吳怡農去宜蘭。

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，陳歐珀遭時代力量前立委黃國昌爆料，在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。

為此，陳歐珀選擇退選，強調這是他捍衛清白的開始，「因為，政治是一時的，做人是一世的，我很感謝所有選擇相信歐珀的朋友，你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記，歐珀絕對禁得起檢驗，我的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，我也沒有對不起從政的初衷及同志」。

周玉蔻則說，民進黨困守宜蘭好多年，與其在地打混仗，不如大開創，可以派吳怡農去，他和太太都有亮點，又有全國知名度，「當然，要先有人說服吳怡農，他很有個性。」

周玉蔻也強調，自己沒有和任何民進黨人討論過這件事，純屬建議。

面對2024布局，過去2度參選中山、北松山選區的吳怡農就頻被點名出來參選，不過他已宣布不會登記，也不會爭取不分區立委提名，會在「壯闊台灣聯盟」全力推動《後盾計畫》，落實韌性社會的目標，這也是在台灣面對危機的關鍵時刻，也是他能為台灣安全所做的、最直接也最有實質幫助的事。