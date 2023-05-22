徐巧芯提3疑點告發陳歐珀　「退選是否等於承認有涉及詐騙」

▲徐巧芯告發陳歐珀與im.B詐騙集團關係過從甚密。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選，引起外界討論。國民黨台北市議員徐巧芯和同黨市議員游淑慧、張斯綱、廖先翔、廖偉翔22日一早就赴北檢告發，陳歐珀違反政治獻金法跟疑似貪污以及詐騙共犯。

針對告發的內容，徐巧芯表示，陳歐珀也承認有收受im.B集團的政治獻金，這種政治獻金包含競選總部及保母車，都應該要登記在政治獻金的系統裡，但卻沒有看到，顯示有不實申報的情況，未來她也會到監察院提出檢舉；再來，陳歐珀與im.B集團關係過從甚密，其中有沒有違反貪污治罪條例的問題，這必須請檢方進行調查。

至於為何會有違反貪汙治罪條例的問題，徐巧芯解釋，如果im.B集團在債權方面有涉及宜蘭的土地及債權，很可能會因未有對價關係，違反貪汙治罪條例。

徐巧芯強調，籲請檢方查明陳歐珀與im.B集團的關係、是否為共犯。她認為，雖然陳歐珀已退選，但更表示「此地無銀三百兩」，過去陳歐珀說過如果跟詐騙集團有關係的話就退選，結果過沒幾天就退選，「那是不是等於某種程度上，陳歐珀也承認跟im.B之間的關係有涉及詐騙？」

此外，徐巧芯同時也告發台南市長黃偉哲，關於黃偉哲與im.B集團主嫌曾國緯有過從甚密的關係，她也籲請檢方調查其中是否有違反政治獻金法或涉及詐騙的問題。