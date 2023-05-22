快訊／陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」　退選是捍衛清白的開始

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選。陳歐珀22日上午受訪表示，他昨晚擬好退選聲明才向黨主席賴清德報告退選的決定，強調退選是捍衛清白的開始，也是為了顧全政治大局，呼籲相關人士全力配合檢調調查，讓所有受害者都能夠得到公平正義。

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝影，下圖同）

陳歐珀今天上午在立法院接受媒體聯訪，他再度鞠躬致歉表示，政治的追殺和含沙射影已經對自己進行人格的摧毀，為了捍衛清白、顧全政治的大局，他宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨更有空間對宜蘭重新佈局，「我自認沒有對不起從政之路上的前輩、支持者、以及家人朋友，我對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入的這件事情，對社會大眾、家人以及支持者所造成的困擾深感抱歉，也深感愧疚」。

陳歐珀說，有人問他，為什麼這麼快就要退選，他要向外界誠實報告，退出此次選舉是自己捍衛清白的開始，因為政治是一時的，做人是一世的，「我的清白無價，也將誓死捍衛」。他坦言，這個決定對自己的家人和個人都是非常沈重，但卻是必要的決定，「我比任何人都盼望真相能夠早日水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，在此呼籲相關人士都應該全力配合檢調的調查，讓所有受害者都能夠得到公平正義」。