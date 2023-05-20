　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

▲▼男女吵架。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名男子談戀愛後，竟肖想將同住的妹妹趕出家門並霸占祖屋。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞最近發生了一起爭議事件，一名來自柔佛州的男子匿名在Facebook群組po文，聲稱他目前與妹妹同住在媽媽9年前的房子中，但他交了女友後，認為妹妹不再適合與他同居，於是想以法律途徑將妹妹趕出共同持有的房子，而遭網友撻伐，嚇得他迅速刪文。

綜合《東方日報》等當地媒體報導，這名男子18日在Facebook群組「法律與你同行」尋求法律意見，聲稱自己和妹妹目前同住在媽媽9年前買下的房子，其中有近85%的貸款都是母親付的，而現在房子則由他與妹妹共同持有。不過，由於男子最近交了女朋友，認為之後若要娶妻生子，「男人成家立室後妹妹還跟自己住，很不好看」，便要求妹妹搬出去。

男子寫道，「我叫她去外面找負擔得起的房屋，況且女生也是要嫁出去的，雖然不知道她什麼時候才會談戀愛結婚，但我也不可能這樣等下去吧？所以我叫她去外面找便宜一點的（房子），現在居住的房子就主動刪掉她的名字，但她卻不肯，還三番四次和我吵起來，有什麼法律途徑或辦法可以除掉共同持有者的名字嗎？」

男子的言論在網上曝光後，瞬間引起了全網炮轟與撻伐，短短1小時就吸引超過2000人留言，逾千人按怒。不少網友狠批這名男子極其自私，要男子搞清楚妹妹也擁有居住在老家的權利和繼承權，他無權將妹妹趕出家門。

還有網友怒斥哥哥要成家立業就自己買房子，而不是佔據媽媽買的房子又趕走妹妹，「什麼叫做『女生也是嫁出去』、『妹妹跟自己住不好看』，你的妹妹真可憐！」由於網友批評的聲浪與戰火極其猛烈，這名男子在18日晚間11時便迅速刪文，但由於po文已被網友截圖，因此事件至今仍在發酵。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署回應了
獨／5億高中生墜樓案！　夏家父子豪宅曝光
獨／5億高中生墜樓「配偶也含金湯匙」　3年擁2套房身價曝
下雨天「插座口吐綠沫」？台電曝可怕後果：馬上停用
巨大南美蜥衝進民宅！住戶嚇慘
地政士助理涉殺5億高中生　台中公會發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

見飼主朝自己放5聲屁 貓咪眼神呆滯原地石化

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

田馥甄8月開唱　突拋震撼彈「是畢業典禮」：未來演唱會是未知數

台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署火速發聲明回應

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

「基本工資」連8漲？　勞動部拚合宜調升

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

桃園浩克失控砸超商「1員警腦震盪」！原因竟是雞胸肉口味賣完

館長點名黃國昌當「法務部長」抓爆各種弊案　PTT打臉：職位錯了

獨／5億高中生墜樓案！外觀氣派種滿植栽　夏家父子豪宅曝光

陳文杰3分砲　中信前5局4比3反超樂天

咖啡控大集合！　嘉義咖啡節開幕...50特色店家齊飄香

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

搭廉航行李超重　妹子「狂穿6kg衣服」上身

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

即／南太平洋群島7.4強震　24小時震40次

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

小行星3.3萬km/h　今天最靠近地球

美軍秀肌肉！高調「補給核潛艦」威嚇中國

即／澤倫斯基「搭法國空軍專機」抵達日本

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

英相穿廣島鯉魚隊襪子　網友瘋搶一夜售完

更多熱門

相關新聞

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」

馬來西亞雪蘭莪及吉隆坡地區19日晚間遭遇罕見雨災，暴風雨不僅將路樹吹倒、壓壞停在街邊的車輛，還吹翻了商家及小販擺設的帳篷，甚至還有一棟大樓的外牆直接被大風颳走，導致狂風暴雨徑直颳入室內，場面觸目驚心。

不滿信件被亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」

不滿信件被亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」

廠企工會設立限制　憲法法庭宣告違憲

廠企工會設立限制　憲法法庭宣告違憲

追人妻失敗假車禍害死她　無業男逃死定讞

追人妻失敗假車禍害死她　無業男逃死定讞

他面試後婉拒工作　竟被討咖啡錢

他面試後婉拒工作　竟被討咖啡錢

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞共同持有妹妹同住法律家庭糾紛

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌 高舉五星旗慶祝領獎

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面