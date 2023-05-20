哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

▲馬來西亞一名男子談戀愛後，竟肖想將同住的妹妹趕出家門並霸占祖屋。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞最近發生了一起爭議事件，一名來自柔佛州的男子匿名在Facebook群組po文，聲稱他目前與妹妹同住在媽媽9年前的房子中，但他交了女友後，認為妹妹不再適合與他同居，於是想以法律途徑將妹妹趕出共同持有的房子，而遭網友撻伐，嚇得他迅速刪文。

綜合《東方日報》等當地媒體報導，這名男子18日在Facebook群組「法律與你同行」尋求法律意見，聲稱自己和妹妹目前同住在媽媽9年前買下的房子，其中有近85%的貸款都是母親付的，而現在房子則由他與妹妹共同持有。不過，由於男子最近交了女朋友，認為之後若要娶妻生子，「男人成家立室後妹妹還跟自己住，很不好看」，便要求妹妹搬出去。

男子寫道，「我叫她去外面找負擔得起的房屋，況且女生也是要嫁出去的，雖然不知道她什麼時候才會談戀愛結婚，但我也不可能這樣等下去吧？所以我叫她去外面找便宜一點的（房子），現在居住的房子就主動刪掉她的名字，但她卻不肯，還三番四次和我吵起來，有什麼法律途徑或辦法可以除掉共同持有者的名字嗎？」

男子的言論在網上曝光後，瞬間引起了全網炮轟與撻伐，短短1小時就吸引超過2000人留言，逾千人按怒。不少網友狠批這名男子極其自私，要男子搞清楚妹妹也擁有居住在老家的權利和繼承權，他無權將妹妹趕出家門。

還有網友怒斥哥哥要成家立業就自己買房子，而不是佔據媽媽買的房子又趕走妹妹，「什麼叫做『女生也是嫁出去』、『妹妹跟自己住不好看』，你的妹妹真可憐！」由於網友批評的聲浪與戰火極其猛烈，這名男子在18日晚間11時便迅速刪文，但由於po文已被網友截圖，因此事件至今仍在發酵。