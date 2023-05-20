不滿信件遭隨意亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」　左臂傷口深可見骨

▲新加坡61歲楊姓老翁砍傷兒子。（圖／翻攝自海峽時報）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡一對父子的關係宛如仇敵！現年64歲的老翁楊志馳（音譯）去年1月睡醒後，發現26歲的兒子竟然敢擅自拆他的信件，在告訴妻子時雙方疑似起口角，兒子對此事感到不滿而質問父親，於是父子兩大吵一架，豈料老翁被推了一把後，竟然氣到拿起菜刀瘋狂砍殺，導致兒子左手臂刀傷深可見骨，住院119天。

根據《海峽時報》、《中國報》，新加坡東北部實龍崗北3道去年1月8日下午1時35分發生一起嚴重的父子肢體衝突，當時老翁楊志馳剛從睡夢中醒來，豈料他發現兒子未經過同意就擅自打開他的信件，於是他氣得向妻子理論，不過他要求妻子不要將此事告訴兒子。

兒子後來才得知，母親因為自己打開信封這件事而被父親責罵，於是他氣得向父親理論，兩人爆發口角衝突，過程中他甚至推了父親一把，並在身後抓著父親不放，限制其行動。

對此，老翁揚志馳認為「寵豬舉灶，寵兒不孝」，瞬間激起怒火後他掙脫了兒子，一股腦跑進廚房拿出一把長19公分的菜刀，朝兒子身體直接砍6刀，導致兒子左手臂、左手腕、胸口、右肩、左右大腿都遭到砍傷，肌肉和神經系統被砍到受損，其中左手臂9公分的刀傷深可見骨，其他5處刀傷則長約4至6公分。

警方接獲報案後，兒子很快就被送往盛港綜合醫院（Sengkang General Hospital），儘管他於去年1月10日出院，但因為左手臂、手指被砍傷後幾乎失去活動能力，導致中間必須接受3次手術，直到1年後情況才逐漸獲得改善，今年1月複診時已幾乎能恢復正常伸展，為此男子前後申請長達119天的住院病假。

該案於今年5月18日開庭審理，楊志馳坦承犯下持危險武器蓄意傷人罪，他透露兒子已經搬離了實龍崗北3道的公寓，目前不清楚他住在哪裡。

主控官（檢察官）強調受害者雖然沒有因此留下永久性的缺陷，但卻是經歷長時間的手術，才終於修復左手的功能，因此向法官求處16至18個月的徒刑。對此，法官最後判被告楊志馳1年2個月徒刑。