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無業男狂追甜姐兒遭拒竟開車撞她！上銬冷血看她死竟逃死定讞

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲屏東黃姓男子假車禍害死通訊行女店長。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

屏東男子黃東明，迷戀已婚的通訊行曾姓女店長，多次用門號續約、設定帳戶等藉口接近、騷擾，均遭曾女拒絕。黃男因愛生恨，竟開車撞曾女，將重傷的曾女拖到空屋，腳上上銬、童軍繩綑綁，讓曾女無法求救而死。一二審均判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，現年56歲的黃男，2021年2月間到通訊行繳費時認識曾女，就迷戀上曾女，第二天下午，黃男就到通訊行，伸手抓住在櫃台內的曾女手腕，曾女大叫「我不要，你嚇到我了，走開，你不要碰我。」黃男才放手。之後黃男使用各種理由接近、騷擾曾女，曾女不堪其擾，隔月就到警局報案。

黃男為了與曾女和解，但又遭曾女拒絕；多次遭拒後，黃男由愛生恨。當年4月初晚間10點多，黃男開車尾隨曾女，並在屏東縣萬丹鄉大昌路1號橋，猛力撞擊曾女機車，曾女當場身受重傷倒地。黃男下車後，不顧現場多名目擊者阻止，將曾女抱上汽車後座，離開現場。黃男將車輛開到某空屋內，將曾女左腳以童軍繩、腳銬，銬在樓梯扶手上，斷絕昏迷不醒且生命垂危之曾女及時受醫療救助之機會。曾女最後在4小時候因顱內出血等重傷，不治身亡。警方循線逮捕黃男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院審理時，黃男否認當時製造假車禍，辯稱騎乘機車時，因分心使用手機以致自撞水泥護欄後，擦撞我的汽車，否認具有殺人犯意。但法院在曾女嘴唇上驗出黃男DNA，黃男又辯稱當時是為了人工呼吸，想要救醒曾女。

一二審法院均不採信，認為黃男於案發前拔除行車記錄器的記憶卡，意圖掩飾犯行；另外也根據其他事證，發現黃男事前就有所預備謀劃。一二審法院均將黃男判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

▼屏東通訊行曾姓女店長。（圖／翻攝臉書）

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

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