拜登邀岸田、尹錫悅訪華府　美日韓會談討論「北韓核武威脅」

▲美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅21日下午在廣島舉行三邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

七大工業國組織（G7）廣島峰會將於今（21）日圓滿落幕。為此，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅稍早舉行美日韓三方會談。首先，拜登邀請岸田和尹錫悅未來能一同前往華府召開會談，3人針對北韓（朝鮮）核武導彈等議題分享意見。

根據《韓聯社》援引《路透社》、《法新社》報導，拜登21日下午在日本廣島G7峰會召開的美日韓會談中，主動邀請岸田文雄和尹錫悅拜訪美國華府，並且在華府召開下一次的美日韓會談，儘管拜登強調華府美日韓會談將於不久後召開，但卻未透露其他的相關細節。

美國白宮透過聲明指出，美日韓三國元首在會議上商討各種方案，討論如何在面臨北韓非法核武與導彈的威脅下，將美日韓三國合作、經濟安全、三國的印太戰略合作方案提升到新的層次。

另外，拜登也對於致力改善日韓關係的岸田文雄和尹錫悅給予高度評價，「在大家的努力下，我們美日韓三國的夥伴關係和印太戰略將變得更加強大。」

據悉，美日韓三國元首去年11月13日曾在柬埔寨金邊舉行會談，距今已相隔半年。

報導也提到，岸田文雄、尹錫悅21日上午參謁廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑，並在隨後召開日韓雙邊會談，是今年以來兩人第3度舉辦會談。

►尹錫悅、岸田參暍廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑 日韓會談提合作願景