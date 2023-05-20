解決總統有權無責亂象　柯文哲：若當選依法到立院國情報告

記者陳家祥／台北報導

宣布參選2024總統的民眾黨主席柯文哲，今在國政願景說明會上致詞時表示，未來若當選，會主動召開國是會議，邀請主要政黨領導人凝聚共識，唯有內部有共識，才能團結對外；同時也會依據憲法規定到立法院進行國情報告、建立責任政治，解決總統有權無責的亂象。

▲民眾黨總統參選人柯文哲國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲表示，他會以「理性、務實、科學」的精神，重建廉能政府。會嚴守「財政紀律」，健全中央及地方政府財政，讓國家永續發展；會尊重專業，重建文官制度；加速政府的數位轉型、提高行政效能。

關於能源問題，柯文哲說，會發展穩定能源，不讓跳電成為台灣的危機，會延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期的安全，鼓勵再生能源穩定發展。此外，也會國土重規劃，全面健全水資源，讓台灣遠離水旱災，成為世代宜居之地。

柯文哲強調，會讓台灣的高等教育重返世界百大。從大學系所結構、評鑑方式、教育內容做制度性的調整，重建技職體系的價值，讓學生更具全球競爭力。

另外，柯文哲也強調，會全面建立「友善生養」職場環境。讓年輕敢生、能養，解決少子化國家危機。會以多元方式實踐居住正義，保障居住人權。會友善新住民、維護新住民權益。促進社會的共榮與和諧。

柯文哲說，台灣民主30年，固然有其成績，但現在也面臨意識型態衝突造成的內耗。歷經三位總統無法解決，現在是改變的時候了，他會以「聯合政府」創造和諧社會，用最大的包容讓「台灣團結」，用最大的力氣「團結台灣」，而且堅持達成目標。

柯文哲表示，會主動召開國是會議，邀請主要政黨領導人凝聚共識，唯有內部有共識，才能團結對外。依據憲法規定到立法院進行國情報告、建立責任政治，解決總統有權無責的亂象。