好好做代誌錯了嗎？　侯友宜嗆「民進黨連好好做事都做不到！」　

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（20）日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在致詞中特別為他的代表詞「好好做代誌」辯解，他提到，很多人笑他是「好好GPT」，「但好好做事不是基本態度嗎？這有什麼不對？」他更直接嗆，民進黨有好好做事嗎？高房價、低薪資，連2025非核家園都跳票，「就是你們沒有好好做事！你們不好好做！讓我侯友宜來好好做事」。

侯友宜今日的談話有別於以往的溫和，可說是砲火全開，其中針對民進黨一再批評他，只會不斷重覆好好做事情，好似「好好GPT」，侯友宜首度為他「好好做代誌」來辯解。他提到，他是個惦惦做事的侯友宜、好好做事的侯友宜，有人開玩笑說「好好做事」像是「好好GPT」，但是GPT是什麼？是人工智慧，未來可能取代醫生、律師，甚至是記者，但「我哪有這麼行？」。

接下來他話鋒一轉再說，有人說他這樣講話不對，但他從小被人教要好好做事、認真打拼，「把事情做好不是基本的嗎？」台下高呼「是！」。侯友宜再說，民進黨有好好做什麼？台下回「沒有！」侯友宜嗆，民進黨連好好做事都做不到，高房價、低薪是年輕人最大的痛，政府打房到現在也沒有效果，薪資追不上通膨。

侯友宜批民進黨政府說2025非核家園，綠電要達20%，這部分也確定跳票，事情做不到都說不清楚，現在還有「五缺」，缺蛋、缺疫苗、缺東缺西，但最缺的就是「好好做事」；說要打黑金，打來打去越大越多、說打貪腐結果掛鉤越深，一人得道雞犬升天，甚至接受詐騙集團金錢。

侯友宜直接向民進黨喊話，「你們有解決市民經濟問題嗎？沒有！就是你們沒有好好做事！你們不好好做！讓我侯友宜來好好做事！」此時全體鼓掌叫好。

