全文／2024台灣轉捩點　柯文哲宣布參選總統：一起義無反顧拚一次

記者陳家祥／台北報導

宣布參選2024總統的民眾黨主席柯文哲，20日選在淡水舉行總統參選國政願景記者會。柯文哲在致詞時表示，2024年是台灣命運的轉捩點，「你的選擇，決定台灣的未來是一個新政治，還是繼續沉溺過去藍綠互鬥的泥淖」，會以「理性、務實、科學」的精神，重建廉能政府，「我們要法治、不要人治；我們要民主，不要民粹。各位夥伴，加入我們，義無反顧拚一次！」

▲民眾黨總統參選人柯文哲偕妻子陳佩琪出席國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲致詞全文如下：

各位關心台灣未來的各位貴賓們、大家早安、大家好！

今天我慎重宣布，代表台灣民眾黨競選2024年中華民國總統。首先，感謝在三年前台灣人民給台灣民眾黨一個機會服務這個國家，也感謝黨內同志的努力，讓台灣民眾黨持續成長跟茁壯！

2024年是台灣命運的轉捩點，面對極端氣候、能源問題、缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的五缺問題、地緣政治帶來的戰爭風險等等，台灣正處在關鍵時刻。你的選擇，決定台灣的未來是一個新政治，還是繼續沉溺過去藍綠互鬥的泥淖。這次，你應該相信你本來就相信的東西，相信「改變台灣，從改變政治文化開始」，相信柯文哲帶來台灣的改變！

我選擇在觀音山前、淡水河畔宣示参選，正是因為「文化」。這裡是北台灣最早開發的港口，四百年來歷經西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、日本殖民統治，國府遷台，以至於今日的中華民國台灣。四百年來政權不斷更換，但多元文化造就了台灣本土的特色，讓台灣文化更加源遠流長、繁榮茂盛。

150年前，馬偕牧師來台傳教，就在這裡上岸。他看見台灣人民的痛苦，創建北台灣第一所西式醫院——滬尾偕醫館。他生活在台灣、認同台灣，他是新台灣人的典範。

我們要給台灣人一個新定義，生活在這裡，認同這裡，就是台灣人，這可以解決很多我們內部的問題。

我們都是光陰百代的過客，仇恨衝突都會過去，只有美好與善良會留下來。

為什麼柯文哲堅持參加2024總統大選？因爲：

台灣應該是一個團結和諧的國家；不應該是分裂鬥爭的國家。台灣應該是中美溝通的橋樑，不應該是中美對抗的棋子。台灣應該是美麗之島福爾摩沙；不應該是外媒所說世界最危險的地方。

台灣應該由一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府來帶領人民；不應當是口號治國、債留子孫、製造仇恨對立。

2024，要成為翻轉台灣命運的轉捩點。

多年來，執政的民進黨因政黨利益超越國家利益，治理失能，前瞻計畫不前瞻、特別預算不特別，毫無財政紀律。面對「少子化」、「高齡化」束手無策。

「數位轉型」、「司法改革」淪為紙上談兵，從「能源危機」到「五缺」，甚至「缺蛋」，讓外資卻步，政府成了企業投資最不可靠的因素，讓台灣錯失許多發展機會。面對2050淨零排放即將帶來的衝擊，毫無規劃、百廢待舉，年輕人看不見希望。

但是，我們不能就這樣算了！

我會以「理性、務實、科學」的精神，重建廉能政府。

我會嚴守「財政紀律」，健全中央及地方政府財政，讓國家永續發展。我會尊重專業，重建文官制度。加速政府的數位轉型、提高行政效能。

我會發展穩定能源，不讓跳電成為台灣的危機。

我會延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期的安全，鼓勵再生能源穩定發展。

我會國土重規劃,，全面健檢健水資源。讓台灣遠離水旱災，成為世代宜居之地。

我會讓台灣的高等教育重返世界百大。從大學系所結構、評鑑方式、教育內容做制度性的調整，重建技職體系的價值，讓學生更具全球競爭力。

我會全面建立「友善生養」職場環境。讓年輕敢生、能養，解決少子化國家危機。

我會以多元方式實踐居住正義，保障居住人權。

我會友善新住民、維護新住民權益。促進社會的共榮與和諧。

台灣民主三十年，固然有其成績，但現在也面臨意識型態衝突造成的內耗。歷經三位總統無法解決，現在是改

變的時候了。

我會以「聯合政府」創造和諧社會，用最大的包容讓「台灣團結」，用最大的力氣「團結台灣」，而且恚堅持達成目標。我會主動召開國是會議，邀請主要政黨領導人凝聚共識，唯有內部有共識，才能團結對外。依據憲法規定到立法院進行國情報告、建立責任政治，解決總統有權無責的亂象。

面對台海情勢緊張，我會務實處理兩岸問題。在確保全體國人繼續享有民主、自由的政治體制與生活方式，恢復和對岸的溝通管道。我會繼續以五個互相的原則，在對等、尊嚴的條件下，促進兩岸和平，增加彼此善意，減少衝突的危機，創造台灣和平。

我們備戰而不畏戰，能戰而不求戰，以「台灣自主、兩岸和平，來維繫印太地區的繁榮穩定。

各位，就在你們左後方的紅毛城，400年來經過了9個政權，它看著福爾摩沙台灣從原始山林，篳路藍縷發展成現代化國家。現在面對千變萬化的世界局勢，我們應該同舟共濟，集結眾人的力量，要成為翻轉台灣命運的轉捩點。

總之基本原則「共融社會、國家治理」；對內「聯合政府、團結台灣」；對外「台灣自主、兩岸和平」，你我同心協力，讓「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，我們已經沒有時間浪費了。

我們要包容共生，不要彼此仇視。

我們要法治、不要人治。

我們要民主，不要民粹。

各位夥伴，加入我們，義無反顧拚一次！

加入我們，共同起造新台灣！

2024，是翻轉台灣命運的轉捩點，不要再受藍綠惡鬥的意識形態綁架。請相信民眾黨、請相信柯文哲，請相信「美好台灣」一定會實現，謝謝大家！