　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登、岸田G7會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己需具全球格局

記者陶本和／台北報導

G7領袖峰會20日登場，在此前日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）分別舉行雙邊會談，都談及台海安全議題，重申反對任何形式武力改變現狀。對此，總統蔡英文20日舉行記者會表示，維持台海和平穩定現狀是全球共識，現在台灣是世界的台灣，「身為台灣人不該小看自己，也需具備全球格局跟責任感」。

▲▼G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）

在G7領袖峰會前夕，岸田文雄、拜登與蘇納克分別舉行兩場雙邊會談，除了聚焦在烏俄戰爭與經貿合作議題，美日也在聯合聲明中提到「台海安全」，重申反對任何形式武力改變現狀；而蘇納克則言明，英國挺台灣的立場長期不變。

對此，蔡英文20日舉行執政七周年記者會時表示，維持台海和平穩定現狀是全球共識，現在的台灣是世界的台灣，不僅全球供應鏈有關鍵角色，台海是世界貿易的生命線，地緣上是區域安全跟自由民主的前線，「岸田首相不久前說的，台灣安全是全球共同議題」。她認為，身為台灣人不該小看自己，也需要具備全球格局，跟責任感。

蔡英文強調，台灣會和全世界理念相同國家一起努力，促進區域和平、安全、穩定，以及繁榮。

▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
22刀狠殺阿嬤！他奪命搶錢先嫖妓　法院判決出爐
快訊／六福村緊急公告！　全面閉園一天
夜市地上撿到「10萬裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉
瘦子認了「又開始抽菸」！　揭破戒主因
「不可能已繼承5億！」高中生離奇亡　呂秋遠10點分析：太傻
快訊／神劇本！「老八」末節大逆轉　東冠2連勝
快訊／侯友宜：當選總統將到立院「國情報告」
宣布淘汰名單！　徐懷鈺錄影「一個人坐角落」畫面被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

「賴清德你錯了！」　侯友宜開砲：民主自由就是我們的DNA

忍辱負重！朱立倫：把我當箭靶攻擊都會承受　光芒掌聲給侯選人

好好做代誌錯了嗎？　侯友宜嗆「民進黨連好好做事都做不到！」　

全文／2024台灣轉捩點　柯文哲宣布參選總統：一起義無反顧拚一次

拜登、岸田G7會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己需具全球格局

侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

解決總統有權無責亂象　柯文哲：若當選依法到立院國情報告

讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

「賴清德你錯了！」　侯友宜開砲：民主自由就是我們的DNA

忍辱負重！朱立倫：把我當箭靶攻擊都會承受　光芒掌聲給侯選人

好好做代誌錯了嗎？　侯友宜嗆「民進黨連好好做事都做不到！」　

全文／2024台灣轉捩點　柯文哲宣布參選總統：一起義無反顧拚一次

拜登、岸田G7會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己需具全球格局

侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

解決總統有權無責亂象　柯文哲：若當選依法到立院國情報告

讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

湯唯坎城戰袍冰雪漸變禮服超仙！　第二套「酒紅深V裙」更性感

東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

馬祖女童深夜「呼吸困難」家屬好心急！　海巡快艇跨島送醫

快訊／六福村收到「炸彈恐嚇」！園方緊急公告：全面閉園一天

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

上海開通「假日列車」直達通化　12天行程睡全軟臥4人包廂

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

快訊／私底下被叫做「大小姐」？　蔡英文：沒有聽郭董這樣說過耶

快訊／特赦陳水扁？　蔡英文：還沒開始想也沒想過

律師批黃國昌沒證據亂噴　揪他1天收7萬5抖內

侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

幕後／誰是朱立倫口中「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

快訊／蔡英文喊話：和平是兩岸唯一選項！維持現狀是最大公約數

快訊／蔡英文：核一、核二重啟有困難　台灣不會缺電但須投資儲電設備

蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

侯友宜支持度30%居冠　黃揚明：對國民黨是警訊不是喜訊

LIVE／柯文哲宣示參選總統　提倡「3和」主張力促台灣團結

快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

郭正亮親揭退黨2原因　批與賴清德兩岸論述「道不同不相為謀」

快訊／蔡英文提「下任國家領導人」應具5大特質：賴清德符合條件

更多熱門

相關新聞

G7將發表聲明：降低中國經貿風險、而非脫鉤

G7將發表聲明：降低中國經貿風險、而非脫鉤

七大工業國組織（G7）成員國領袖正在日本廣島持續進行峰會，美國拜登政府表示，G7將發表一份關於經濟安全的聯合聲明，尤其是闡述針對中國的立場，G7對中國的立場和做法維持一致，雖不尋求阻礙中國經濟發展，但其目標是降低風險、而非脫鉤，強調維持台海和平的重要性，並呼籲中國能影響俄羅斯結束侵烏戰爭。

蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

在野黨呼籲朝野政黨領袖會晤　蔡英文：有意願都可以來談一談

在野黨呼籲朝野政黨領袖會晤　蔡英文：有意願都可以來談一談

蔡英文自評團隊「懂得反省」　柯文哲：實際改正更重要

蔡英文自評團隊「懂得反省」　柯文哲：實際改正更重要

快訊／私底下被叫做「大小姐」？　蔡英文：沒有聽郭董這樣說過耶

快訊／私底下被叫做「大小姐」？　蔡英文：沒有聽郭董這樣說過耶

關鍵字：

影音拜登岸田文雄蔡英文G7

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

新北「超正檢察官」脫法袍！

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面