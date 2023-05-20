拜登、岸田G7會談挺台　蔡英文：台灣人不該小看自己需具全球格局

記者陶本和／台北報導

G7領袖峰會20日登場，在此前日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）分別舉行雙邊會談，都談及台海安全議題，重申反對任何形式武力改變現狀。對此，總統蔡英文20日舉行記者會表示，維持台海和平穩定現狀是全球共識，現在台灣是世界的台灣，「身為台灣人不該小看自己，也需具備全球格局跟責任感」。

▲G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）



在G7領袖峰會前夕，岸田文雄、拜登與蘇納克分別舉行兩場雙邊會談，除了聚焦在烏俄戰爭與經貿合作議題，美日也在聯合聲明中提到「台海安全」，重申反對任何形式武力改變現狀；而蘇納克則言明，英國挺台灣的立場長期不變。

對此，蔡英文20日舉行執政七周年記者會時表示，維持台海和平穩定現狀是全球共識，現在的台灣是世界的台灣，不僅全球供應鏈有關鍵角色，台海是世界貿易的生命線，地緣上是區域安全跟自由民主的前線，「岸田首相不久前說的，台灣安全是全球共同議題」。她認為，身為台灣人不該小看自己，也需要具備全球格局，跟責任感。

蔡英文強調，台灣會和全世界理念相同國家一起努力，促進區域和平、安全、穩定，以及繁榮。

▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

