「賴清德你錯了！」　侯友宜開砲：民主自由就是我們的DNA

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（20）日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在致詞時直接嗆民進黨參選人賴清德，他說這場選舉是「民主與專制」，「我告訴大家，賴清德說錯了！」中華民國自由民主已深化40年，民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生愛的台灣。

侯友宜提到，今天在這我們肩負重責大任，這是2300萬人期待，我們要凝聚向心力、展現我們團結力量、扭轉未來，讓中華民國再起飛。

侯友宜指出，當前台灣處境面對美中兩國不斷地對抗、兩岸緊張、經濟渾沌、社會失序，這樣艱難處境，台灣人看不到未來，國家面臨了一個團結分裂、一個是和平與戰爭。

「賴清德說這場選舉是民主與專制，我告訴大家，賴清德說錯了」，侯有宜直言，中華民國的自由民主已經深化40年，早在我們國家裡面，民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生愛的台灣。

侯友宜也說，這幾年中華民國的美、台灣人的好都被民進黨利用了，執政者應該尋求團結，而非撕裂國家，執政不要分綠色、藍色、白色，執政者眼睛要看的應該是青天白日滿地紅的中華民國。

