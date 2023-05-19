路上撿到「tsmc手機」！內行驚吐恐怖後果：沒領回就完蛋了

▲一名網友在路上撿到印有「tsmc」的手機。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人都有撿到遺失物的經驗，不過撿到「台積電手機」的機會恐怕少之又少。一名網友近日在路上撿到一台功能型手機，外表看似平凡無奇，但手機上卻印有「護國神山」台積電的英文縮寫「tsmc」，讓他不敢大意，趕緊送到警察局。畫面曝光後，不少人紛紛笑稱「沒領回就完蛋了」。

一名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文分享，他近日在路上撿到一台手機，由於不知道失主是誰，他看完案子後就將手機送到警察局。不過特別的是，該手機並非現今常見的智慧型手機，而是一台功能型手機，藍色的邊框上還印有顯眼的「tsmc」4字，看起來格外具有價值。

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貼文曝光後，馬上引發熱烈討論，有網友透露「這是台積電的場內機」、「台積電專屬場內手機」、「廠內專用機…這應該是包商用的」、「藍色承商用紅色員工用」、「這隻是廠商用的，聽說現在廠商也可以申請某個型號的智慧型手機入廠，但沒鏡頭」。

另外，也有不少網友笑稱「廠內機帶出來還掉，沒領回就完蛋了，本季獎金掰掰，下季考績掰掰」、「誰的值班機掉了，產線電話call不停，明天要被highlight了」、「晶片是最新2奈米的嗎」、「考績完了」、「這手機太兇了，希望失主能看到」、「這隻很貴了」、「台積電的手機欸，你撿到寶了，裡面有幾億的生意」。