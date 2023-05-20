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19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

▲▼國中教育會考明天登場，今天下午開放考生查看考場，圖為成功高中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中教育會考今起一連舉行兩天，超過19萬人報考，但連續兩年考生不到20萬人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112年國中教育會考今（20日）一連兩天舉行，教育部表示，今年會考回歸疫情前規定，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，並開放家長陪考，考生要自主佩戴口罩，口罩則自行準備，若考生在今天才快篩陽性，請考生向考場學校申請至備用試場應考；另提醒考生，考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現，記該科違規2點，寫作測驗扣一級分，過去試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。

國中教育會考今、明兩天在全國同步舉行，分別在18個考區、231個考場應試，今年共有19.8萬餘人報名，不僅報名人數創新低，而且是連續兩年報名人數低於20萬人；報名人數最多的3個考區，包括新北考區3萬739人、中投考區3萬495人、台北考區2萬2213人。

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隨著疫情趨緩，COVID-19從法定傳染病第五類改為第四類，今年國中會考回歸疫情前規定，教育部表示，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，而快篩陽性考生可申請調整至備用試場應試，中重症考生也可申請至醫療院所或調整至備用試場應試，但都要提前申請，根據教育部統計，截至昨（19日）天下午5時，因篩檢陽性申請第二類備用試場應試考生，計有330人，中重症則是0人。

不過，由於不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，故今年教育會考沒有補行考試及補救措施，同時也開放家長陪考。

▲▼國中教育會考明天登場，今天下午開放考生查看考場，圖為成功高中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年國中教育會考，開放家長陪考。（圖／記者許敏溶攝）

今天早上7時起，就開放考生進入考場，教育部提醒考生，考試時要遵守試場規則，非應試用品，包括妨害考試公平用品：如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等；或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品：如行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等，都不得攜帶進入試場。

考生若不慎將非應試用品攜入試場，教育部表示，考生應在考試開始前放置於試場前後方，電子產品都要先關機或拔除電池，不得在考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。過去試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。

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