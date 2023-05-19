　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

手機電池「充到80%」最健康？超狂網友花3年實測找答案

▲手機充電。（示意圖／達志影像）

▲不少人有「手機沒電」恐慌症，一到公司或家裡，就把手機插上充電。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人對手機電量十分在意，一沒電就會感到焦慮，坊間更是有手機「電量維持20%至80%」最好的說法。有網友花了3年實測「手機電充到80%是否最健康？」結果出爐後也讓他肯定這是一個正確的方式。

一名網友在PTT以「電池充到80%真的比較健康嗎？實測3年給你看」為題發文，表示江湖傳聞，鋰電池維持在20% ~ 80%間，且避免高溫，電池壽命就可以比較長。於是他決定使用HTC10型號的手機，對此說法展開長達3年的實測。

原PO於2019年更換新電池後，便下載了ACCU Battery進行監控電池的動作，並長期維持電池保持25%～80%。經過3年，結果終於出爐「85% 健康，反正我是信了，這3年來沒突然關機過，電量也沒有明顯亂跳」，讓他認證電量充到80%最健康的說法是正確的。

貼文一出立即引發熱議，不少網友表示認同，「我平板也是固定使用40%~80%, 2年半下來電力沒什麼衰退」、「」、「三星直接設85，省事多了」、「我個人也都是盡量30/85的原則使用，每支手機到退休前都頭好壯壯」、「三星可以鎖85%, 華碩可以鎖80%或90%..」、「我特斯拉也是只充到80%」、「最近買了sharp wish2也是能設定只充90%」。

但也有部分人認為，「其實避免高溫影響才是真的超級大」、「換電池也才2、3千何必這樣搞自己」、「強制自己用85%不就等於先浪費15%電池的價格嗎？」、「每次用手機起始點直接少20…真心是難理解」、「溫度比較重要，一到夏天(破30度)就明顯噴電」、「電池健康又怎樣，搞這麼麻煩勞神心累人都不健康了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／大爆發狂轟37分！　金塊西冠決賽2連勝湖人
快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報
快訊／國台辦宣布：開放台灣旅遊團赴大陸旅遊
身旁一票人確診！　苦主「遇2難題」崩潰
快訊／兇猛雷雨胞往中部移動了！　雨彈轟2縣市1小時
新竹雷雨炸裂！國道追撞　2人夾困車內慘死
最強老爸！早餐吃一半「汽車衝進來」急拉兒跳開
快訊／驚人雷雨狂轟！6縣市豪雨特報　1縣市炸到「紅通通」
26歲女墜樓亡　民眾驚爆「是選秀歌手女友」！
快訊／土城嚴重車禍！　騎士卡轎車底無心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

手機電池「充到80%」最健康？超狂網友花3年實測找答案

iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入

新功能可「測額溫」！　谷歌Pixel 8 Pro真機曝光

Google Cloud雲端在台滿十週年　AI技術助產業創商機

搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

手機會「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險...iPhone也入列

HTC推首款億級畫素手機U23 pro　結合AR、VR、MR「今開放預購」

「評價一星」就遭肉搜！Google Maps 評價這兩招保護隱私

售價超過AirPods 3！蘋果「透明耳機」官網上架

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

手機電池「充到80%」最健康？超狂網友花3年實測找答案

iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入

新功能可「測額溫」！　谷歌Pixel 8 Pro真機曝光

Google Cloud雲端在台滿十週年　AI技術助產業創商機

搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

手機會「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險...iPhone也入列

HTC推首款億級畫素手機U23 pro　結合AR、VR、MR「今開放預購」

「評價一星」就遭肉搜！Google Maps 評價這兩招保護隱私

售價超過AirPods 3！蘋果「透明耳機」官網上架

四技二專甄選入學今起報名　123所大專參加「提供4.3萬名額」

「毛茸茸奇異果」黏機車手把上　女騎士趕不走苦笑：可以借過嗎？

巧合嗎？柯文哲淡水辦520記者會　蔡英文13年前也從這出發

他怨75%機率下雨「卻出太陽」　被笑無知！真相臉腫了

女同志和伴侶吵架！他誆「幫改運」拐住處性侵　淫神棍下場慘了

洗澡不用催！爸喊「5個字」　牠超自動進浴室乖等搓屁屁

跟進滴妹腳步　Toyz手搖飲新北第一店選址曝光

快訊／藍箭射手莫瑞大爆發狂轟37分　金塊西冠決賽2連勝湖人

快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報

疫情大反撲！醫點出「2癥結點」殺傷力極大　急勸1族群待在家

少女嘴唇乾裂1道小傷口　數天變蠕動巢穴夾出大量蛆蟲

3C家電熱門新聞

售價超過AirPods 3！蘋果「透明耳機」官網上架

正牌官方ChatGPT手機版來了！

新功能可「測額溫」　谷歌Pixel 8 Pro真機曝

Google Cloud雲端在台滿十週年

iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

手機「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險

新iPhone錄演唱會　「鏡頭廢了」原因曝！

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

手機電池「充到80%」最健康？網友實測找答案

「評價一星」就遭肉搜！Google Maps 評價這兩招保護隱私

iPhone一代神機是誰？果粉點名「這2支」

HTC推首款億級畫素手機U23 pro　結合AR、VR、MR「今開放預購」

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

深夜南下遇暴雨！開到湖口「全嚇爆閃燈」

深夜南下遇暴雨！開到湖口「全嚇爆閃燈」

鋒面帶來強烈雷雨帶，桃竹地區被轟了一整夜。就有人深夜行駛在國道一號上，發現雨大到根本看不到路，就算雨刷開到最快也沒用，「從還沒到湖口回竹北的路段，所有車全開雙閃燈」、「真的是我活快30年，在國道上遇過最大的雨」，甚至一度以為世界末日，話題引發議論。

過來人1招住國軍英雄館　「1晚500元」超俗

過來人1招住國軍英雄館　「1晚500元」超俗

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

臺大盃決賽前夕舞團盤點

臺大盃決賽前夕舞團盤點

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

關鍵字：

PTT手機電池電量　

讀者迴響

熱門新聞

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

家屬翻遺書冷語：幼稚，寫給誰看

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面