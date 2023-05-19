手機電池「充到80%」最健康？超狂網友花3年實測找答案

▲不少人有「手機沒電」恐慌症，一到公司或家裡，就把手機插上充電。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人對手機電量十分在意，一沒電就會感到焦慮，坊間更是有手機「電量維持20%至80%」最好的說法。有網友花了3年實測「手機電充到80%是否最健康？」結果出爐後也讓他肯定這是一個正確的方式。

一名網友在PTT以「 電池充到80%真的比較健康嗎？實測3年給你看 」為題發文，表示江湖傳聞，鋰電池維持在20% ~ 80%間，且避免高溫，電池壽命就可以比較長。於是他決定使用HTC10型號的手機，對此說法展開長達3年的實測。

原PO於2019年更換新電池後，便下載了ACCU Battery進行監控電池的動作，並長期維持電池保持25%～80%。經過3年，結果終於出爐「85% 健康，反正我是信了，這3年來沒突然關機過，電量也沒有明顯亂跳」，讓他認證電量充到80%最健康的說法是正確的。

貼文一出立即引發熱議，不少網友表示認同，「我平板也是固定使用40%~80%, 2年半下來電力沒什麼衰退」、「」、「三星直接設85，省事多了」、「我個人也都是盡量30/85的原則使用，每支手機到退休前都頭好壯壯」、「三星可以鎖85%, 華碩可以鎖80%或90%..」、「我特斯拉也是只充到80%」、「最近買了sharp wish2也是能設定只充90%」。

但也有部分人認為，「其實避免高溫影響才是真的超級大」、「換電池也才2、3千何必這樣搞自己」、「強制自己用85%不就等於先浪費15%電池的價格嗎？」、「每次用手機起始點直接少20…真心是難理解」、「溫度比較重要，一到夏天(破30度)就明顯噴電」、「電池健康又怎樣，搞這麼麻煩勞神心累人都不健康了」。

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