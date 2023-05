G7發表「廣島願景」聯合文件　關切中國發展核武欠缺透明度

▲G7領袖於原爆罹難者慰靈碑前獻花。(圖/達志影像/美聯社,下同)



文/中央社記者楊明珠廣島20日專電

七大工業國集團(G7)領袖高峰會在廣島舉行,昨晚討論裁減核武的議題後發表單項的聯合文件「廣島願景」,內容指中國發展核武缺乏透明性,對世界及地區而言是一項憂慮。會中也探討台灣議題。

G7峰會19日起至21日在廣島舉行,昨晚在廣島縣廿日市市的宮島舉行工作餐會,討論核武裁減議題,並公布聯合文件「廣島願景」。

內容指出,中國發展核武缺乏透明性,對世界及地區的穩定而言是憂慮,要求中國應公布核戰力資料。

廣島願景指出,反對偽裝成民生用、實質是軍事用途,可大量生產用於製造核武的鈽元素。這是劍指正在研發的快中子增殖反應爐(fast breeder reactor)的中國。

俄羅斯持續侵略烏克蘭並恫嚇說不排除動用核武。廣島願景強調,絕對不容許進行核武的恫嚇或使用核武。G7也要求北韓要克制核武實驗及彈道飛彈的試射。

G7同意在不損及安全的情況下實現無核世界,並提出抑制核武及核武裁減雙管齊下的方向性。G7對於岸田倡議裁減核武等的「廣島行動計畫」表示歡迎。

G7領袖也就印度太平洋的局勢進行討論,確認了台灣海峽和平穩定的重要性。並一致同意要將共同的憂慮直接傳達給中國知道,並要求中國做出負責任的行動。

G7領袖同意在國際性的課題上要與中國合作,認為透過對話建立具建設性、安定性的關係很重要。

G7領袖昨天上午由身為主席的日本首相岸田文雄在位於廣島市的和平紀念公園迎接成員國領袖等,以此揭開峰會序幕。之後,G7領袖參訪和平紀念資料館(原爆資料館),並在館內與85歲的被爆者(受原子彈轟炸的倖存者)小倉桂子對話,也到原爆罹難者慰靈碑前獻花、拍照。

昨天下午G7領袖在廣島市宇品島格蘭王子大飯店討論全球經濟、烏克蘭局勢的議題,傍晚移師宮島。20日在峰會的主會場、宇品島的格蘭王子大飯店進行討論。

