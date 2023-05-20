美戰略核潛艇「緬因號」現蹤菲律賓海　警告中國、北韓勿輕舉妄動

▲美國海軍公開了緬因號5月9日航行至菲律賓海的相片。（圖／Twitter／USNavy）

記者羅翊宬／編譯

七大工業國組織（G7）峰會本月19至21日在日本廣島召開，不過美國卻透過海軍推特公佈了一張俄亥俄級「緬因號」（SSBN-741）核潛艇的相片，只見該艘核潛艇浮出水面，上方則由直升機進行相關補給工作，該地點則位於菲律賓海，分析認為此舉可能是美國警告北韓（朝鮮）、甚至是中國，切勿輕舉妄動。

根據《韓聯社》，美國海軍選擇昨（19）日在官方推特帳戶上罕見公開了一張含有彈道飛彈俄亥俄級核動力潛艇「緬因號」浮出海面的相片，上空則有CH-53「海種馬」運輸直升機負責補給作戰任務，緬因號掛載戰術核彈頭，加強美國對北韓核武與導彈威脅的擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）力道。

彈道飛彈潛艦（SSBN，通常為核動力潛艦）屬於美國核武戰力中最具高度隱蔽性的戰略資產，因此美國透過社群媒體對外公開緬因號所在的位置，可以說是非常罕見。

據悉，南韓總統尹錫悅4月26日在美國華府和美國總統拜登展開會談時，美國曾於當天公開了緬因號進入關島基地的相片，本月4日也公開了美國海軍第七艦隊指揮官希夫（Rick Seif）少將、日本海上自衛隊潛水艦隊司令官俵千城中將、南韓海軍潛艦司令官李洙烈（이수열，音譯）於4月18日在關島美軍基地登上緬因號的相片。

▲美日韓三國海軍潛艦指揮官4月18日在關島基地登上俄亥俄級核動力潛艦「緬因號」。（圖／美國國防部）

在美國、南韓簽署的《華盛頓宣言》中，曾經明確提到將加強在韓半島（朝鮮半島）派遣戰略資產（潛艦、轟炸機等）的頻率，尤其以派遣彈道飛彈潛艦停靠南韓軍港為主要威懾手段，也因此近來緬因號經常透過美國軍方社群媒體亮相，可能是緬因號作為首艘停靠南韓軍港的戰略資產的訊號。

另外，該張相片的拍攝時間點為5月9日，而拍攝地點則為菲律賓海，顯示緬因號4月底從關島出發後，於5月9日前後抵達介於關島和韓半島（朝鮮半島）之間的菲律賓海。分析指出，美國可能是想藉此針對兩岸問題警告中國，對中國形成強而有效的牽制力。