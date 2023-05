快訊／澤倫斯基「搭乘法國空軍專機」抵達日本！　明出席G7峰會

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基20日下午搭乘法國空軍專機前往日本,在當地時間下午3時30分已順利抵達廣島機場。

▲澤倫斯基搭乘法國空軍專機抵達日本。(圖/達志影像/美聯社)



▲澤倫斯基搭乘法國空軍專機抵達日本。(圖/路透)



《讀賣新聞》指出,澤倫斯基是在14日訪問法國時和總統馬克宏談妥出席G7行程,他於今日上午出席阿拉伯聯盟峰會後,直接搭乘法國空軍專機抵達廣島,預計會出席明日的G7峰會,並可能與日本首相岸田文雄、美國總統拜登進行會晤。

根據《美聯社》,日本外務省聲明指出,澤倫斯基原定透過視訊參與峰會,但在表達親自出席的「強烈意願」之後改變計畫。自烏俄戰爭爆發以來,這是他第一次訪問亞洲。

澤倫斯基抵日後也隨即在推特發文表示,「與烏克蘭的夥伴和朋友舉行重要會議,為我們的勝利增強安全與合作,和平將更快到來。」

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today.