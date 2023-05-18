恐怖情人押女友上車撂狠話　女警尾隨live回報路名救她一命

▲黃姓女友疑因感情糾紛遭李姓男友開車載走，並揚言要共赴黃泉。 （圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警橫山分局日前接獲一名女子報案，她因感情糾紛遭男友控制在車上，對方揚言要共赴黃泉。警方以科技設備鎖定犯嫌車輛，通報線上警網進行攔截圍捕，待車輛駛入山中乖乖就逮，透過偵查隊副隊長心戰喊話，男子自知法網難逃下車就逮，成功救出該名女性，全案依妨害自由罪嫌移送新竹地檢偵辦。

警方表示，16日下午5時許接獲黃姓女子報案，當時犯嫌許姓男友的車輛在台3線關西往橫山方向行駛，警方以科技設備查詢，發現該車出現在尖山大橋附近，立即調動分局警力出動。

內灣所邱意婷員警在十分寮發現犯嫌行蹤，觀察男子情緒激動，決定請求增派支援，由分局勤指中心調度警力前往，並持續尾隨該車；男子見警方已發現行蹤，前方又遇交流道火車通行，為躲避查緝進而轉往山區內逃竄。

邱員利用機車機動優勢，不斷以警用系統回報路名，讓沿路的員警同仁提早準備，此時接獲支援訊息的橫山所警員陳俊諺、江宜潔也駕駛巡邏車前往，成功將犯嫌圍堵誘進山區死路，警方迅速集結，犯嫌狗急跳牆竟想開車衝撞，最後因看到出動圍捕的橫山警察大軍才作罷。透過老經驗的偵查隊副隊長曾文誠向男子喊話，讓犯嫌棄車乖乖就逮，順利救出受害女子。

新任分局長林鼎超表示，此次能夠在未使用槍械的情況下阻止悲劇發生，是攻心為上的成功典範，也因此在人員平安、人質獲救後第一時間內，林分局長就前往現地慰勉出力人員，期許此次同仁的難得經驗。能讓愛民如己的精神，持續提升橫山地區的治安與交通品質。

▲邱員利用機車機動優勢，不斷以警用系統回報路名，讓沿路的員警同仁提早準備，此時接獲支援訊息的橫山所警員陳俊諺、江宜潔也駕駛巡邏車前往，成功將犯嫌圍堵誘進山區死路。

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