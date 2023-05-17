前男友偷備份鑰匙！　日本女老師回家「遭捅10刀↑」慘死

▲小阪志保返家後遭前男友亂刀砍死。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本北海道一名37歲的男護工因為不滿在小學擔任老師的39歲女友提分手，竟拿著在交往期間偷偷備份的住處鑰匙闖入女方家中，等到對方返家後，亂刀砍死被害人。男子隨後將鑰匙丟進河川企圖湮滅證據，不過隔日便向警方自首，然而被找到後則因自殺未遂受傷。

根據《北海道放送》報導，37歲的藤山功至在與小學女老師小阪志保交往期間，偷偷將對方住處的鑰匙備份，事後兩人分手，他尋求復合不成，便埋下殺機。藤山3日使用備份鑰匙趁著女方不在家時闖入，並在屋內埋伏，等到被害人回家後，他就拿出預藏的菜刀亂刀砍死對方。

警方表示，死者的死因為失血過多，而她的胸口與脖子有超過10個刀痕，部分傷痕更是深至見骨。根據法醫相驗，死者的遺體還有多處是因防衛抵抗而遭菜刀砍傷的防衛傷。警方也在屋內找到疑似為作案兇器的2把菜刀。

藤山2日下午5時工作到3日上午9時，下班後隨即前往被害人住處，並伺機犯案。他殺害前女友後，將備份鑰匙丟進河川內企圖湮滅證據，不過4日便自行向警方自首殺人。待警方找到他時，他身上則因自殺未遂而受傷。

他在接受調查時坦言，自己趁著家裡沒人闖入前女友住處，因為復合不成才會痛下殺手，菜刀則是自己帶來的。警方趕往現場時，小阪志保已經死亡，並且在小阪住處附近的河川內找到備份鑰匙。

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