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社會 社會焦點 保障人權

YTR超哥「三寶」影片曝！開藍寶堅尼撞騎士　竟當場拿6千元和解

記者邱中岳／台北報導

北市大同區10日晚上發生一起車禍，一台藍寶堅尼超跑在鄭州路與西寧北路口違規橫跨雙黃線左轉，且未注意前方機車已經停下，直接就將機車騎士撞倒，而超跑車上的駕駛就是人稱「超哥」、全台最有錢YTR的知名網紅「超派」。超派自稱當時在現場就掏出6千元和解，但不理解機車騎士竟然又跑去提告；稍早，超哥的「三寶大迴轉」違規又肇事畫面也曝光。

警方調查，現為知名網紅「超派」的43歲黃姓男子，10日晚上9時許，開車行經鄭州路至西寧北路口時，違規跨越雙黃線左轉，因未注意前方泰國籍的26歲李姓學生騎乘機車已經煞停，直接從後面將機車撞倒，超派隨即下車查看。

▲▼網紅超派撞到泰國籍學生，6千元和解還被告。（圖／記者邱中岳翻攝）

網紅「超派」撞到泰國籍學生，6千元和解還被告。（圖／記者邱中岳翻攝）

超派當時在現場與李姓學生以6千元達成和解，雙方還自拍，但是學生之後又到警局提告，超派18日到案說明感到相當不滿，不排除現場係因為泰國籍學生中文不好、超派英文也不好，所以可能有溝通不良的問題，不過監視畫面卻曝光超派違規跨越雙黃線迴轉的肇事過程，根本就是「三寶」。

▲▼網紅超派撞到泰國籍學生，6千元和解還被告。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，私下和解是有效的，但是簽署書面等相關證據必須留存，最好是發生交通事故時應立即撥打110報警處理，報案時應說明肇事發生詳實地點與時間、車種、有無傷亡等資料，並在原地等候處理人員抵達處理。

警方指出，雖然私下和解，但是黃姓超跑男駕駛已經有涉嫌在雙黃線左轉的問題，後續也將送往交通大隊分析研判，以釐清肇事責任。

超派對騎士做法表示不解，也在18日晚上前往北市大同分局交通分隊製作筆錄，也抒發不滿情緒，返家後也發文，「是看我開藍寶堅尼大牛所以想要敲盤子嗎？台灣是個美麗的地方，有最美的人文與風景，還有最善良的心，但做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事。」

不少網友見PO文後留言：「車禍無論大小一定要報警」、「車有保險，其實不用私下處理，報警請保險公司處理」、「付6千有簽和解書嗎？沒有的話是心甘情願，他報警保護雙方權益也合情合理」、「沒當場寫和解書大意了」。

超派也綽號超哥，在YT製作網路節目《超派人生》，堪稱是「全台最有錢的YTR」，曾因開箱美國運通「夢幻黑卡」引起話題，本身是長照醫療產業老闆的超哥，還砸上億元買土地，財力驚人，他跟太太擁有一對寶貝女兒，營造幸福企業家形象。

但是曾在之前帶小模上摩鐵鬧上新聞版面，超哥強調他在摩鐵沒有做任何事情，更何況喝太多酒，「想幹嘛也沒辦法幹嘛」，但據悉，超哥當天很清醒地「想幹嘛」，只是遭女方婉拒，雙方各執一詞，最後也不了了之。

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