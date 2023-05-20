日本最恐怖「垂直階梯」又陡又窄　光看到就腿軟

記者林彥臣／綜合報導

日本一名攝影師到岐阜縣旅遊時，發現一處看起來非常陡峭，幾乎垂直的階梯，將它拍下來之後，在網路上瘋傳，還被網友封為是「最恐怖階梯」。但事實上這個階梯並非真的垂直，只是非常陡峭，而且每一階的面積又非常窄小，所以站在樓梯口就讓人看到腿軟。

根據日本媒體報導，攝影師小林哲朗表示，在岐阜縣下呂市金山町，在河堤上發現這一座垂直階梯，不過實際上這並不是一座垂直的階梯，只是視覺上的錯覺，但確實很陡，所以他走下去的時候有點害怕，必須小心翼翼地走下去。

不過日本的媒體以儀器測量的結果顯示，階梯的傾斜度為45度。有居民表示，因為當地經常發生洪水，所以在1962年建造了高達10公尺的河堤，但是因為後來有居民抗議無法釣魚，才又增設這一處階梯，至於為什麼蓋得這麼陡，則無從考證。

網友看到照片後對此留言表示，「我有懼高症，光看照片就發抖了」、「建造它的工人令人驚嘆」、「如果沒有任何防止跌倒的措施，我認為這很可怕」、「我可以預見未來，這裡遊客會增加，會很多人（在這裡）受傷！」、「讓我想起《神隱少女》中千尋走下樓梯的場景」。